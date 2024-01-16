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Законодательство РК

Процент выигрыша в игровых автоматах: принят стандарт

В Казахстане принят стандарт по определению технологически заложенного процента выигрыша в игровой автомат Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК подписал приказ от 29 декабря 2023 года "О некоторых вопросах стандартизации", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ предусматривает введение с 1 февраля 2024 года стандарта по определению технологически заложенного процента выигрыша в игровой автомат – "Автоматы игровые. Определение процента выигрыша, технологически заложенного в игровой автомат. Общие положения". 

Согласно стандарту процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, – это процент выигрыша, установленный заводом-изготовителем в программном обеспечение игрового автомата, для всей совокупности программного обеспечения (игр), установленного в игровой автомат заводом-изготовителем.

А текущий процент выигрыша – это отношение выигрыша к ставкам, выраженное в процентах на момент просмотра информации на дисплее в меню игрового автомата.

Также в стандарте указан технологически заложенный процент выигрыша, который установлен законом "Об игорном бизнесе", где говорится, что "Процент выигрыша, технологически заложенный в игровой автомат, должен быть не ниже 95%." 

Приказ вступает в силу со дня подписания.

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