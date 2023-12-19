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В Актау пропали ребенок и два подростка

розыск детей в Актау Фото: gov.kz
Полиция разыскивает Акниет Балкан 2007 года рождения, Куанышбека Ахманова 2006 года рождения и 11-летнего Шерхана Сарсенбек, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Акниет Балкан вышла из дома (по адресу 27 микрорайон 52 дом) 10 декабря и до сих пор не вернулась, сообщает "Лада".

Акниет Балкан

Фото: Lider.kz

По данным полиции, Акниет среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.

Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15:00 направлялся в кафе к матери по адресу "КФС" В 29А микрорайон.

пропавший ребенок

Фото: Lider.kz

"Позже, в 18:00, отправился домой пешком, далее местоположение неизвестно. Рост 140 сантиметров, волосы черные. На нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны", – сообщили в полиции.

Последний пропавший Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из "ЦАН" в 4 микрорайоне. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.

пропавший подросток

Фото: Lider.kz

В полиции попросили всех, кто владеет информацией о пропавших, связаться по телефону: +7 700 911 72 92 либо 102.

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