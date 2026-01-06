Стали известны детали истории с пропавшим в Алматы подростком

В Алматы почти неделю разыскивали 14-летнего Тиграна Шибаева. 5 января 2026 года в Казнете появилась хорошая новость о том, что ребенка нашли живым и здоровым, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 6 января, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) поделились подробностями произошедшего.

Известно, что местонахождение несовершеннолетнего установили стражи порядка.

"Угрозы его жизни и здоровью не имеется". Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве также подчеркнули, юноша неоднократно уходил из дома.

Материал по теме 14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю

На момент обнаружения он находился вне места проживания и бродяжничал.

После того как ребенок был передан семье, была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

"Материалы поставлены на контроль в ювенальной полиции", – говорится в заключительной части.