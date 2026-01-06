#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
511.26
597.61
6.32
Общество

Стали известны детали истории с пропавшим в Алматы подростком

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы почти неделю разыскивали 14-летнего Тиграна Шибаева. 5 января 2026 года в Казнете появилась хорошая новость о том, что ребенка нашли живым и здоровым, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 6 января, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) поделились подробностями произошедшего.

Известно, что местонахождение несовершеннолетнего установили стражи порядка.

"Угрозы его жизни и здоровью не имеется".Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве также подчеркнули, юноша неоднократно уходил из дома.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:42
14-летний подросток пропал в Алматы: поиски идут уже неделю

На момент обнаружения он находился вне места проживания и бродяжничал.

После того как ребенок был передан семье, была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.

"Материалы поставлены на контроль в ювенальной полиции", – говорится в заключительной части.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
