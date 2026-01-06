Стали известны детали истории с пропавшим в Алматы подростком
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы почти неделю разыскивали 14-летнего Тиграна Шибаева. 5 января 2026 года в Казнете появилась хорошая новость о том, что ребенка нашли живым и здоровым, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 6 января, в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) поделились подробностями произошедшего.
Известно, что местонахождение несовершеннолетнего установили стражи порядка.
"Угрозы его жизни и здоровью не имеется".Пресс-служба ДП Алматы
В ведомстве также подчеркнули, юноша неоднократно уходил из дома.
На момент обнаружения он находился вне места проживания и бродяжничал.
После того как ребенок был передан семье, была проведена профилактическая и разъяснительная беседа.
"Материалы поставлены на контроль в ювенальной полиции", – говорится в заключительной части.
