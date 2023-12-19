Более 670 операций на открытом сердце провел акмолинский кардиохирург Ермек Торсыкбаев

Ермек Кошанович 10 лет работает в отделении кардиохирургии Акмолинской областной многопрофильной больницы. Опытный специалист за последние 6 лет прооперировал на открытом сердце более 670 человек, подарив им здоровое сердце и новую, полноценную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Коллеги отмечают, что эта цифра растет с каждым днем, в отделении ежедневно динамично проводятся операции. Родился 1986 году в городе Державинск. Опытный врач, надежный коллега и профессионал своего дела Ермек Торсыкбаев рассказал о студенческих годах, опыте в кардиохирургии и интересных фактах о его жизни.

"В 2004 году я закончил Тимирязевскую школу-гимназию, затем поступил на грант в медицинский ВУЗ. В период с 2004 по 2010 годы учился на лечебном факультете Казахской государственной медицинской академии в городе Астана. Это были самые интересные годы моей жизни, каждый год открывались новые горизонты, мы получили знания и применяли их на практике. Практически со 2 курса стал работать санитаром в операционном блоке НИИ "Травматологии и ортопедии". По окончании медицинской академии проходил интернатуру на базе Центральной дорожной больнице города Астана под руководством д.м.н., профессора Н.В. Миронюк", – акцентировал Торсыкбаев.

О своих первых операции в начале карьеры он вспоминает с гордость, ведь уже будучи студентом, будущий кардиохирург решительно практиковался и набирался опыта.

"Первые шаги в хирургии и большое желание стать хирургом я приобрел во время ночных операции. Это когда старшие товарищи предоставляли нам широкое пространство для маневров. Первые наставники в операционной были Сон Вячеслав Дмитриевич, Вервейн Сергей Карлович и конечно отдельная благодарность операционному блоку. Там же предложили остаться работать врачом-хирургом. Квалификацию врача-кардиохирурга получил после обучения в Белорусской медицинской академии последипломного образования в г. Минске, под руководством д.м.н., профессора Ю.П. Островского. Когда я увидел, как сердце, которое мы вместе прооперировали, оживает и набирает силу, то испытал такое потрясение, что перестал замечать другие органы. Так же, данная сфера является одной из сложных направлений в медицине, где нужно постоянно быть в тонусе и познавать новые методы, чем я и стараюсь заниматься в ходе работы", – говорит Ермек Кошанович.

С 2012 году по предложению друга приехал на собеседование к заведующему кардиохирургическим отделением Акмолинской областной больницы, который предложил присоединится к команде кардиохирургов. На сегодняшний день наш герой не сожалеет о сделанном выборе : в отделении кардиохирургии развивается и достигает тех целей, который были поставлены им в начале карьеры. Его наставником в этой специальности с самого начала является заведующий кардиохирургическим отделением Нурлан Сабитович Минайдаров, с которым они работают вместе 10 лет, как сообщил Торсыкбаев, этот человек стоит у истоков кардиохирургии города и области.

Фото: из личного архива Ермека Торсыкбаева

К тому же, спикер поделился, что с каждым годом увеличивается количество операций.

"На сегодняшний день наши специалисты проводят по 25 операции в месяц. Раньше было значительно меньше. Допустим в 2013 году делали до 140 -150 операции в год, а в прошлом году сделано почти более 280 операции. Увеличение наблюдается в два раза. Так же, хотелось бы отметить, что за 10 лет работы в отделении кардиохирургии проведено более двух тысяч операций. Моя цель в профессиональном плане - освоить и качественно выполнять весь спектр операции у взрослых по кардиохирургии. Планирую быть во взрослой кардиохирургии как рыба в воде. Ведь совершенству и мастерству нет предела, всегда нужно повышать свой профессионализм и оттачивать мастерство", – резюмировал Ермек Торсыкбаев.

Автор: Алма Байгужина.