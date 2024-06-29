Свыше 3000 операций на открытом сердце провел акмолинский кардиохирург Нурлан Минайдаров

Заведующий отделением кардиохирургии Акмолинской областной многопрофильной больницы, кавалер ордена "Құрмет" и врач высшей категории Нурлан Минайдаров посвятил медицине порядка 20 лет, из них в Кокшетау он работает более 16 лет, сообщает Zakon.kz.

Учился в медицинской академии Астаны, полгода работал в Степногорске, затем год оттачивал мастерство в Литве. С 2008 года Нурлан Сабитович заведует отделением кардиохирургии Акмолинской областной многопрофильной больницы. Профессиональные навыки под руководством опытных наставников Минайдаров совершенствует из года в год. Стремление оттачивать мастерство оказывает положительное влияние на выбранную профессию.



"С каждым годом количество операций в нашем отделении увеличивается, улучшается оснащение. Коллективом отделения в 2023 году проведено более 300 операций. Из них 290 операций проведено с искусственным кровообращением. В текущем году я провел 120 операций вместе с коллегами. На самом деле, ежегодно мы планируем проводить более 300 операций с искусственным кровообращением, думаю, что достигнем мощности 350 успешно проведенных операций в год. С каждым годом количество операций увеличивается на 20-30", – акцентировал Нурлан Сабитович.

По информации спикера, в отделении кардиохирургии 5 врачей-кардиохирургов, двое из них обучаются, на сегодняшний день работают три специалиста. Кроме того, в отделении имеется один врач УЗИ, в реанимационном отделении работают 5 кардио-реаниматологов, двое из которых имеют сертификат врача- перфузиолога. Одна операционная палата в отделении работает ежедневно, без перерыва.

Стоит отметить, что 15 лет назад, 9 декабря 2009 года, в Кокшетау акмолинскими врачами была проведена первая самостоятельная операция на открытом сердце, которую выполнил наш сегодняшний герой Нурлан Минайдаров. С момента открытия кардиоцентра и по сей день он вносит вклад в развитие кардиохирургии региона. За эти годы кардиохирурги провели более 4000 операций. Стоит отметить, что Нурлан Минайдаров – отец 6 детей, который уделяет внимание и семье, и работе. Его кандидатура выдвинута в республиканском проекте "100 новых лиц Казахстана".

По мнению героя, самым сложным в области является операция на открытом сердце, и к этой сфере специалисты должны подходить с высокой ответственностью.

"Когда речь идет о хирургии, самое сложное – кардиохирургия. Как сказал мой учитель Сейтхан Джошибаев, кардиохирургию можно сравнить с космонавтикой. Нам всегда нужно развиваться, необходимо изучать инновационные методы лечения больных и стараться получать новые знания, потому что медицина не стоит на месте, появляются новые технологии и методы, все это нужно охватывать комплексно. А что касается наших подопечных, то пациенты могут жить полноценно после операции, у них нормализуется дыхание, улучшается общее состояние здоровья и настроение. Конечно, страшно слышать, что у вас проблемы с сердцем, но, когда вы молоды, лучше не бояться операции, тем более сейчас есть такие высококвалифицированные специалисты. После операции все забывается, однако я советую тем, кто перенес операцию, проверяться раз в полгода", – подчеркнул Нурлан Сабитович.

Нурлан Минайдаров является квалифицированным специалистом, который помог тысячам больных выздороветь и вернуться к полноценной жизни. В своей многолетней практике он дарит новую жизнь со здоровым сердцем пациентам и получает их благословение, благодарные выздоровевшие пациенты проживают в разных регионах Казахстана.