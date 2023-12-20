С 2024 года вести "серый" бизнес станет сложнее

Если вы занимаетесь бизнесом, принимаете оплату за товары и услуги переводами или наличными и скрываете доходы, то сейчас самое время привести свой бизнес в порядок и начать работать легально.

Давайте разберем, что меняется с 2024 года:

1. 1 января 2024 года заканчивается мораторий на проверки бизнеса. Если налоговые органы заподозрят, что вы принимаете оплату за товары и услуги посредством переводов или наличными, не пробиваете фискальные чеки и не платите налоги, то они в любое время могут начать официальную проверку.

2. По закону, с 2024 года если предприниматели и их супруги будут получать переводы от 100 и более человек в месяц в течение 3 месяцев подряд, то банки обязаны будут с 1 января 2025 года сообщать об этом в налоговую.

3. С 2024 года стартует очередной этап всеобщего декларирования – декларацию начнут сдавать индивидуальные предприниматели, руководители и учредители компаний, а также их супруги. Всеобщее декларирование нужно для того, чтобы не было уклонения от уплаты налогов. Например, если кто-то написал декларации, что не владеет имуществом и живет на минимальную зарплату, а потом купил дорогой особняк, то придется объяснять – за счет чего была сделана покупка, а также уплатить налоги и штрафы.

Учитывая эти изменения законе, скрывать доходы уже не получится. Даже если клиенты будут расплачиваться за товары и услуги наличными, вам все равно придется объяснять налоговым органам происхождение своих доходов. Если вы, как физическое лицо, не сможете объяснить налоговикам, откуда взялись эти деньги, то заплатите индивидуальный подходный налог – 10%. Это намного больше, чем, например, налог, который платят ИП на упрощенке – 3%. Если при этом выяснится, что вы скрываете свой доходы, то заплатите штраф в размере 200% процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300% процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).

Конечно, многие подумают, что эти доходы можно перекинуть на своего знакомого или родственников. Но это тоже плохой вариант, потому что им вскоре тоже придется сдавать декларацию и объяснять, откуда взялись эти деньги.

Сегодня открыть ИП, принимать оплату на предпринимательский счет и платить налоги можно прямо в банковских мобильных приложениях для бизнеса. В этих приложениях уже все организовано так, чтобы предприниматель не тратил много времени.

Вы можете получить бесплатно PoS терминал, начать принимать платежи посредством QR, подключить бесплатно онлайн-кассу и автоматически пробивать фискальные чеки, получать бизнес-кредиты по более дешевой ставке.

Стараясь сэкономить на налогах, предприниматель в итоге получает постоянные проблемы с проверками и штрафами. Не лучше ли сосредоточится на продажах и развивать свой бизнес легально?

"Многие любят поднять шум. Но на самом деле же гораздо выгоднее принимать платежи на бизнес счета, говорит эксперт Дмитрий Казанцев, – Главный посыл в работе с предпринимателями – мы же сами себе все усложняем. Сейчас появился розничный налог в размере 2% – 8% от оборота до 2 млрд тенге. Это низкий налог, зачем скрывать доходы? В сухом остатке лучше перейти на розничный налог, открыть счет для бизнеса, установить POS-терминал с QR, жить и спать спокойно. Мой призыв – начните работать легально".