Платеж только наличными: законны ли такие требования продавцов, разъяснили казахстанцам
Фото: Zakon.kz
Жители Мангистауской области пожаловались, что отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар (оказанные услуги). Законно ли это, разъяснили в департаменте государственных доходов региона, сообщает Zakon.kz.
23 января 2025 года в областном ДГД заявили, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона РК "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (ст. 25).
"За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 157 280 тенге (40 МРП, ст. 194 Кодекса об административных правонарушениях РК)".Пресс-служба ДГД Мангистауской области
О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы госдоходов.
"Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно".Пресс-служба ДГД Мангистауской области
В департаменте также напомнили, что при продаже товаров или оказания услуг предприниматели обязаны выдавать фискальный чек покупателю.
"В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность".Пресс-служба ДГД Мангистауской области
3 октября 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей.
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