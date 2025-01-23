Платеж только наличными: законны ли такие требования продавцов, разъяснили казахстанцам

Жители Мангистауской области пожаловались, что отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар (оказанные услуги). Законно ли это, разъяснили в департаменте государственных доходов региона, сообщает Zakon.kz.

23 января 2025 года в областном ДГД заявили, что отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона РК "О платежах и платежных системах" предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами (ст. 25).

"За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность: на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 157 280 тенге (40 МРП, ст. 194 Кодекса об административных правонарушениях РК)". Пресс-служба ДГД Мангистауской области

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы госдоходов.

"Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно". Пресс-служба ДГД Мангистауской области

В департаменте также напомнили, что при продаже товаров или оказания услуг предприниматели обязаны выдавать фискальный чек покупателю.

"В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность". Пресс-служба ДГД Мангистауской области

3 октября 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей.