Павлодарский гигант: алюминий без импорта и господдержки

Производство стратегически важного металла, алюминия, сегодня полностью локализовано на территории Казахстана.

Завод, запущенный компанией ТОО "УПНК-ПВ" (установка прокалки нефтяного кокса) в Павлодаре в 2015 году на территории специальной экономической зоны, сегодня производит 180 тысяч тонн прокаленного нефтяного кокса в год без государственного участия, полностью обеспечивая потребности казахстанского рынка.



Продукция высокого передела успешно конкурирует на внутреннем и международном рынках, другого подобного предприятия в странах СНГ не существует. За время работы ТОО "УПНК-ПВ" компания уплатила в бюджет Казахстана налоги на сумму свыше 9 млрд тенге. Компания преодолела трудности мировых отраслевых кризисов, внедряя новейшие технологии, и следующим этапом планирует расширение производственных мощностей.

Фото: ТОО "УПНК-ПВ"

Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта этого года на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, сказал: "Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело".

В качестве примера предприимчивости, обеспечивающей динамизм отечественной экономики, можно привести ТОО "УПНК-ПВ", дислоцированное в специальной экономической зоне "Павлодар" и производящее прокаленный нефтяной кокс.

Сама бизнес-идея довольно простая. Есть Павлодарский нефтехимический завод, имеющий в своем составе установку замедленного коксования, используемую для переработки тяжелых остатков (гудрона). На выходе получаются нефтепродукты светлых фракций и нефтяной кокс. Есть Казахстанский электролизный завод, выпускающий алюминий. Для получения алюминия необходимы специальные аноды, содержащие прокаленный нефтяной кокс. Оба производства, ПНХЗ и КЭЗ, расположены в Павлодаре. Поставьте там же установку по прокаливанию нефтяного кокса, берите сырье с ПНХЗ, готовую продукцию отпускайте КЭЗ – и бизнес готов.

Фото: ТОО "УПНК-ПВ"

Но мы знаем немало простых бизнес-идей, реализация которых обернулась фиаско. За кажущейся простотой скрываются сложные технологические и организационные проблемы, без решения которых успешный бизнес невозможен.

Это только так кажется, что выбери по справочнику необходимую технологическую линию, смонтируй и запусти ее, и все само собой пойдет, как по маслу. Это довольно распространенное среди отечественных предпринимателей заблуждение.

Успех бизнеса, связанного с производством продукции, определяется двумя важнейшими взаимосвязанными параметрами: стабильностью работы и необходимым для потребителя качеством продукции.



Представьте себе ситуацию, когда завод работает нестабильно. Он потеряет поставщиков сырья – никто не будет резервировать продукцию для потребителя, про которого неизвестно, будет он ее брать или нет. Но также будут потеряны и рынки сбыта – потенциальные покупатели тоже не захотят работать с ненадежным поставщиком. Не менее важно стабильное качество продукции. Если оно не соблюдается, то произведенная продукция не найдет своего покупателя.

Успешная работа любого производства определяется эффективностью управления производственным и технологическим процессами. В ТОО "УПНК-ПВ" эффективность управления обеспечивается, во-первых, за счет внедрения соответствующих автоматизированных систем на базе программного обеспечения компании Siemens.

Фото: ТОО "УПНК-ПВ"

Но одной автоматизации недостаточно – она ничего не стоит без квалифицированного персонала. Еще на стадии строительно-монтажных работ ТОО "УПНК-ПВ" направило группу из 30 сотрудников в Китай для того, чтобы подробно ознакомиться с оборудованием и технологическими процессами.

Сегодня руководство компании сотрудничает с образовательными учреждениями, принимая участие в комиссиях по защите дипломных работ. Кроме того, компания привлекает студентов старших курсов вузов и колледжей на стажировки и производственные практики, что позволяет молодым специалистам получить реальный опыт и ощутить рабочую атмосферу еще до получения диплома.

Фото: ТОО "УПНК-ПВ"

В ТОО "УПНК-ПВ" теперь трудятся эксперты из различных сфер: нефтехимии, черной и цветной металлургии, энергетики и многих других – 462 человека. Это дает возможность решать задачи, опираясь на многогранность и богатство опыта коллектива, что стало ценным активом компании.

ТОО "УПНК-ПВ" – это крупнотоннажное производство. При всей важности внутреннего рынка настоящего успеха можно добиться только за счет выхода на экспорт. Специалисты завода реализовали грамотную маркетинговую стратегию и теперь ТОО "УПНК-ПВ" отгружает свою продукцию не только внутри Казахстана, но и на экспорт: в Россию и Китай.

Все риски, связанные с реализацией бизнес-идеи, инициаторами проекта были преодолены за счет правильного выявления ключевых проблем, продуманного планирования, целеустремленности и настойчивости в ходе реализации, что дало соответствующие результаты. Если в 2017 году, через два года после запуска проекта, завод работал на 65% от проектной мощности, то в 2018-м уже на 85%, а начиная с 2019 года по сегодняшний день на 90%.

