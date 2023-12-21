Павлодарский гигант: алюминий без импорта и господдержки
Фото: ТОО "УПНК-ПВ"
Производство стратегически важного металла, алюминия, сегодня полностью локализовано на территории Казахстана.
Завод, запущенный компанией ТОО "УПНК-ПВ" (установка прокалки нефтяного кокса) в Павлодаре в 2015 году на территории специальной экономической зоны, сегодня производит 180 тысяч тонн прокаленного нефтяного кокса в год без государственного участия, полностью обеспечивая потребности казахстанского рынка.
Продукция высокого передела успешно конкурирует на внутреннем и международном рынках, другого подобного предприятия в странах СНГ не существует. За время работы ТОО "УПНК-ПВ" компания уплатила в бюджет Казахстана налоги на сумму свыше 9 млрд тенге. Компания преодолела трудности мировых отраслевых кризисов, внедряя новейшие технологии, и следующим этапом планирует расширение производственных мощностей.
Фото: ТОО "УПНК-ПВ"
Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта этого года на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, сказал: "Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело".
В качестве примера предприимчивости, обеспечивающей динамизм отечественной экономики, можно привести ТОО "УПНК-ПВ", дислоцированное в специальной экономической зоне "Павлодар" и производящее прокаленный нефтяной кокс.
Сама бизнес-идея довольно простая. Есть Павлодарский нефтехимический завод, имеющий в своем составе установку замедленного коксования, используемую для переработки тяжелых остатков (гудрона). На выходе получаются нефтепродукты светлых фракций и нефтяной кокс. Есть Казахстанский электролизный завод, выпускающий алюминий. Для получения алюминия необходимы специальные аноды, содержащие прокаленный нефтяной кокс. Оба производства, ПНХЗ и КЭЗ, расположены в Павлодаре. Поставьте там же установку по прокаливанию нефтяного кокса, берите сырье с ПНХЗ, готовую продукцию отпускайте КЭЗ – и бизнес готов.
Фото: ТОО "УПНК-ПВ"
Но мы знаем немало простых бизнес-идей, реализация которых обернулась фиаско. За кажущейся простотой скрываются сложные технологические и организационные проблемы, без решения которых успешный бизнес невозможен.
Это только так кажется, что выбери по справочнику необходимую технологическую линию, смонтируй и запусти ее, и все само собой пойдет, как по маслу. Это довольно распространенное среди отечественных предпринимателей заблуждение.
Успех бизнеса, связанного с производством продукции, определяется двумя важнейшими взаимосвязанными параметрами: стабильностью работы и необходимым для потребителя качеством продукции.
Представьте себе ситуацию, когда завод работает нестабильно. Он потеряет поставщиков сырья – никто не будет резервировать продукцию для потребителя, про которого неизвестно, будет он ее брать или нет. Но также будут потеряны и рынки сбыта – потенциальные покупатели тоже не захотят работать с ненадежным поставщиком. Не менее важно стабильное качество продукции. Если оно не соблюдается, то произведенная продукция не найдет своего покупателя.
Успешная работа любого производства определяется эффективностью управления производственным и технологическим процессами. В ТОО "УПНК-ПВ" эффективность управления обеспечивается, во-первых, за счет внедрения соответствующих автоматизированных систем на базе программного обеспечения компании Siemens.
Фото: ТОО "УПНК-ПВ"
Но одной автоматизации недостаточно – она ничего не стоит без квалифицированного персонала. Еще на стадии строительно-монтажных работ ТОО "УПНК-ПВ" направило группу из 30 сотрудников в Китай для того, чтобы подробно ознакомиться с оборудованием и технологическими процессами.
Сегодня руководство компании сотрудничает с образовательными учреждениями, принимая участие в комиссиях по защите дипломных работ. Кроме того, компания привлекает студентов старших курсов вузов и колледжей на стажировки и производственные практики, что позволяет молодым специалистам получить реальный опыт и ощутить рабочую атмосферу еще до получения диплома.
Фото: ТОО "УПНК-ПВ"
В ТОО "УПНК-ПВ" теперь трудятся эксперты из различных сфер: нефтехимии, черной и цветной металлургии, энергетики и многих других – 462 человека. Это дает возможность решать задачи, опираясь на многогранность и богатство опыта коллектива, что стало ценным активом компании.
ТОО "УПНК-ПВ" – это крупнотоннажное производство. При всей важности внутреннего рынка настоящего успеха можно добиться только за счет выхода на экспорт. Специалисты завода реализовали грамотную маркетинговую стратегию и теперь ТОО "УПНК-ПВ" отгружает свою продукцию не только внутри Казахстана, но и на экспорт: в Россию и Китай.
Все риски, связанные с реализацией бизнес-идеи, инициаторами проекта были преодолены за счет правильного выявления ключевых проблем, продуманного планирования, целеустремленности и настойчивости в ходе реализации, что дало соответствующие результаты. Если в 2017 году, через два года после запуска проекта, завод работал на 65% от проектной мощности, то в 2018-м уже на 85%, а начиная с 2019 года по сегодняшний день на 90%.
Помимо прокаленного нефтяного кокса, ТОО "УПНК-ПВ" сегодня производит фракционный кокс, также используемый в обожженных анодах, и генерирует электроэнергию – 50 млн кВт*ч, из которых 30% идет на закрытие внутренних потребностей предприятия, а оставшиеся 70% поставляются региону через общую электрическую сеть.
Значительную роль в успехе проекта сыграло государство. Во-первых, за счет льгот, полученных в рамках СЭЗ "Павлодар", компания получила возможность сократить издержки и оптимизировать денежные потоки. Во-вторых, Фонд "Даму" оказал содействие в привлечении частных инвестиций на развитие проекта. ТОО "УПНК-ПВ" – образец успешного сотрудничества казахстанских предпринимателей с государством. Налоги, которые уже перечислила в бюджет компания (9 млрд тенге), полностью покрыли затраты государства на создание СЭЗ "Павлодар".
ТОО "УПНК-ПВ" уже приступило к реализации инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей, разбитому на два этапа. На первом этапе будут увеличены производственные возможности за счет строительства новой печи для прокалки кокса производительностью 150 тысяч тонн в год. Этот проект потребует инвестиций в размере $70-75 млн и дополнительно создаст около 300 рабочих мест. На втором этапе запланировано строительство технологической линии по производству совершенно нового продукта – игольчатого кокса. Реализация этого проекта потребует ориентировочно $200-250 млн и также создаст дополнительные рабочие места. Решение о таких крупных инвестициях не было бы принято, если бы президент страны Касым-Жомарт Токаев не дал специальных поручений правительству по повышению инвестиционной привлекательности индустриального сектора.
По инициативе главы государства сегодня в Казахстане реализуется Новая экономическая политика, основанная на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий. Ее приоритеты: стимулирование частной предпринимательской инициативы и отход от госкапитализма, развитие конкуренции через обеспечение равных возможностей для всех и, конечно, справедливое распределение национального дохода.
Политика, проводимая президентом страны, способствует раскрытию потенциала отечественного предпринимательства.
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