Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В центре Алматы снесли торговые павильоны

В центре Алматы снесли торговые павильоны Фото: пресс-служба акимата Алматы
Торговые павильоны снесли в центре Алматы. Как рассказали Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города, объекты торговли по проспекту Достык 170/1 были построены незаконно.

В распространяемом сообщении за 20 декабря 2023 года сказано, что решение о сносе данных торговых павильонов было вынесено судом еще в мае.

"И накануне начали демонтаж киосков во исполнение решения суда. Завершены также судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Ранее управлением в отношении собственника 28 октября 2022 года подан иск на снос в Медеуский районный суд.

9 июня 2023 года решением суда иск на снос удовлетворен. 29 августа 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение Медеуского районного суда оставлено без изменения.

"Исполнительный лист находится в Департаменте юстиции на исполнении", – заключили в ведомстве.

11 декабря 2023 года стало известно о старте сноса незаконного жилого комплекса KHAN в Алматы.

Читайте также

Qarmet вручил ключи от автомобилей полицейскими и медработникам Карагандинской области
Qarmet вручил ключи от автомобилей полицейским и медработникам Карагандинской области
Казахстан Казводхоз дефицит
Неустойчивым назвала Годунова финансовое положение "Казводхоза"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Altyn Bank до уровня "BBB", прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Altyn Bank до уровня "BBB"
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
педагог
Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: