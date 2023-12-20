В центре Алматы снесли торговые павильоны

Торговые павильоны снесли в центре Алматы. Как рассказали Zakon.kz в Управлении градостроительного контроля города, объекты торговли по проспекту Достык 170/1 были построены незаконно.

В распространяемом сообщении за 20 декабря 2023 года сказано, что решение о сносе данных торговых павильонов было вынесено судом еще в мае.

"И накануне начали демонтаж киосков во исполнение решения суда. Завершены также судебные разбирательства по сносу здания, расположенного на том же участке". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Ранее управлением в отношении собственника 28 октября 2022 года подан иск на снос в Медеуский районный суд.

9 июня 2023 года решением суда иск на снос удовлетворен. 29 августа 2023 года постановлением Алматинского городского суда решение Медеуского районного суда оставлено без изменения.

"Исполнительный лист находится в Департаменте юстиции на исполнении", – заключили в ведомстве.

11 декабря 2023 года стало известно о старте сноса незаконного жилого комплекса KHAN в Алматы.