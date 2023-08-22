Пристройку к жилому дому снесли в Алматы

Очередной незаконный объект снесли в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля, пристройка в кафе "Восточка" в мкр. Жулдыз, 1,26г была возведена хозяйственным способом.

Ранее по обращению жителя Управление провело внеплановую проверку законности пристройки к жилому дому.





Фото: акимат Алматы

"По результатам проверки было установлено, что пристройка возведена без соответствующих разрешительных документов, кроме того незаконный объект расположился на территории госфонда", – говорится в сообщении.

На сегодня незаконная пристройка снесена по решению суда, освободив пешеходную инфраструктуру.

Ранее в Алматы снесли незаконную автомойку.