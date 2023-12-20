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Банк Развития Казахстана и ЭКСИМ Банк Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании

Банк Развития Казахстана и ЭКСИМ Банк Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании Фото: zakon.kz
АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя структура АО "НУХ "Байтерек", далее – БРК) и Экспортно-импортный банк Саудовской Аравии (далее – ЭКСИМ Банк) подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет базовые принципы для развития сотрудничества двух финансовых организаций, цель которого – финансирование инвестиционных проектов в сфере экспорта товаров и услуг между Республикой Казахстан и Королевством Саудовской Аравии. Меморандум подписали Председатель Правления БРК Марат Елибаев и заместитель Председателя Правления ЭКСИМ Банка Доктор Наиф бин Абдулрахман Аль-Шаммари 20 декабря в Эр-Рияде.

"Меморандум позволит создать новые возможности для бизнеса и реализации совместных проектов, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами. БРК на постоянной основе работает над расширением такого сотрудничества с зарубежными финансовыми организациями, чтобы казахстанские предприниматели получали доступ к работе на новых рынках", – отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.

В свою очередь Аль-Шаммари отметил, что ЭКСИМ Банк стремится тесно сотрудничать с БРК и развивать партнерство для экспорта продукции Саудовской Аравии.

"Подписание этого меморандума является основой наших усилий по использованию международного партнерства для продвижения саудовского экспорта на региональные и мировые рынки. Это сотрудничество будет поддерживать совместные проекты, обеспечивать финансирование и гарантии", – сказал Доктор Наиф бин Абдулрахман Аль-Шаммари.

Меморандум открывает для финансовых организаций возможности по обмену информацией, опытом и передовыми практиками для развития своих услуг, а также проведению совместных исследований и обмену знаниями в экспортном кредитовании, обучению сотрудников.

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