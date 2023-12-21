К началу 2026-2027 учебного года дефицит ученических мест в Алматы снизится до управляемого уровня

Количество школьников ежегодно увеличивается в среднем на 12-14 тыс. детей за счет демографии и внутренней миграции.

В настоящее время ведутся работы по 13 школам на 23 тыс. мест. Подписаны меморандумы с частными инвесторами на строительство и выкуп 8 школ на 12 тыс. ученических мест. Кроме того, по ГЧП будет построена еще одна школа на 2 тыс. мест. Таким образом, к 1 сентября 2025 года дефицит ученических мест будет снижен до управляемого уровня в 3-4 тыс.