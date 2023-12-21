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К началу 2026-2027 учебного года дефицит ученических мест в Алматы снизится до управляемого уровня

К началу 2026-2027 учебного года дефицит ученических мест в Алматы снизится до управляемого уровня Фото: пресс-служба акимата Алматы
Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал аким Алматы Ерболат Досаев, отвечая на вопросы журналистов. В настоящее время дефицит ученических мест по городу составляет 30 тысяч.
Количество школьников ежегодно увеличивается в среднем на 12-14 тыс. детей за счет демографии и внутренней миграции.
"В Алматы реализуется Национальный проект "Комфортная школа", в рамках которого при поддержке проектного офиса Алматы в городе будут построены 22 учебных заведения на 37,1 тыс. мест в 2024-2025 годах".Ерболат Досаев
В настоящее время ведутся работы по 13 школам на 23 тыс. мест. Подписаны меморандумы с частными инвесторами на строительство и выкуп 8 школ на 12 тыс. ученических мест. Кроме того, по ГЧП будет построена еще одна школа на 2 тыс. мест. Таким образом, к 1 сентября 2025 года дефицит ученических мест будет снижен до управляемого уровня в 3-4 тыс.
К началу 2026-2027 учебного года дефицит ученических мест в Алматы снизится до управляемого уровня

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Справочно: с 1 сентября текущего года в Алматы открылись 17 школ на 4950 мест и четыре дополнительных корпуса к школам на 970 ученических мест.

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