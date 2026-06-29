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Общество

Казахстану не хватает около 250 тысяч ученических мест – в Минпросвещения рассказали о дефиците школ

Школьные занятия, уроки, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:35 Фото: akorda.kz
Вице-министр просвещения Жайык Шарабасов 29 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о существующем дефиците ученических мест, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, министерством принимаются необходимые меры для его устранения.

"На сегодня дефицит ученических мест по стране составляет 248 тысяч. За последние два года мы реализовали проект "Келешек мектептері", в рамках которого было построено 217 школ на 460 тысяч ученических мест", – сказал Шарабасов.

Вице-министр видит в этом положительную динамику по снижению дефицита ученических мест.

"В этом году ведется строительство свыше 90 школ на 50 тысяч ученических мест. Как дополнительный инструмент, мы размещаем государственный образовательный заказ в частных школах", – отметил Шарабасов.

О том, какие частные школы в Казахстане лишатся госфинансирования, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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