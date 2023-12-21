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Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац

Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Лучшее новогоднее шоу для всей семьи "Новогодний калейдоскоп сказок" Легендарного русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац открыло свои двери для юных зрителей.

Каждый раз перед Новым годом Дед Мороз выбирает Снегурочку из сказочных принцесс.

Баба Яга и Жалмауыз Кемпир, обиженные, что их никогда не звали на эту роль, решили помешать Деду Морозу и испортить детям праздник. Сговорившись, злодейки спрятали Снегурочку в одном из таинственных сказочных замков, но на помощь Деду Морозу уже спешат Бременские музыканты. Они находят варежку Снегурочки и тут же отправляются на ее поиски.

Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Как отмечают в пресс-службе театра, вместе с любимыми сказочными героями зрители отправятся в увлекательное и невероятное путешествие на поиски Снегурочки, где их ждут нераскрытые тайны, неожиданные перевоплощения и удивительные встречи с сказочными героями: доброй Золушкой и прекрасным Принцем, Красавицей и Чудовищем, настоящей Принцессой и гениальным сыщиком и с самой Снежной Королевой.

Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

"Наши маленькие зрители посмотрят новогоднюю сказку с чудесами и волшебством, где добро обязательно побеждает зло. А после спектакля их ждут встреча и хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой у Новогодней елки! Яркий музыкальный спектакль позволит взрослым снова ощутить восхитительный вкус детства, а детям окунуться в волшебный калейдоскоп сказок!"Пресс-служба театра имени Наталии Сац
Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

Новогодние представления начались в театре имени Наталии Сац

Фото: Театр для детей и юношества имени Наталии Сац

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