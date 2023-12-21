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Почти 900 семей переселенцев и кандасов переехали в СКО в 2023 году

Почти 900 семей переселенцев и кандасов переехали в СКО в 2023 году Фото: freepik
В рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" на 2021-2025 годы в Северо-Казахстанской области продолжается реализация мероприятий по переселению граждан из трудоизбыточных регионов республики, а также кандасов из других стран.

С начала 2023 года в область прибыло 711 семей из трудоизбыточных регионов и 110 семей кандасов. На постоянные рабочие места трудоустроены почти тысяча человек, 73 – заняты собственным делом. Прибывшим семьям оказали материальную помощь в виде выплат субсидий на переезд и возмещение расходов на аренду жилья, а также им были предоставлены сертификаты экономической мобильности на покупку или строительство жилья.

Местными исполнительными органами на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам переезда, о местах расселения с возможностью трудоустройства и ведения предпринимательской деятельности, обеспечения детей местами в школьных и дошкольных учреждениях, а так же меры по адаптации кандасов и переселенцев с оказанием консультационных, информационных, переводческих, образовательных и других адаптационных услуг.

При Центре трудовой мобильности действует отдел адаптации и интеграции кандасов и переселенцев, а также работает Call-Center для оказания консультационных, информационных, переводческих, образовательных и других адаптационных услуг.

Социальная адаптация и интеграция, а также оказание материальной поддержки переселенцам и кандасам будут продолжены.

В 2024 году Северо-Казахстанская область планирует принять 2702 переселенцев из трудоизбыточных регионов и 207 кандасов.

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