Карагандинская область в этом году уже приняла несколько семей переселенцев

Переселенцы едут в Карагандинскую область в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" для повышения мобильности трудовых ресурсов, сообщает Zakon.kz.

"В Карагандинской области расширили географию для желающих переселиться с трудоизбыточных регионов (юг страны, включая города республиканского значения) в трудодефицитные. Если в прошлом году в программе участвовало только два района: Нуринский и Актогайский, то теперь можно выбрать любой район и город, кроме Караганды и Темиртау. В рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг – Север) национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" в 2024 году запланировано переселить 36 человек, это 11 семей", – сообщили в Центре трудовой мобильности по Карагандинской области.

Чтобы рассказать о предлагаемых условиях для переселенцев, руководство организации выезжало на ярмарку вакансий в южные регионы страны.

В 2023 году Карагандинская область приняла 33 переселенца. Девять семей переехали из Туркестанской, Алматинской областей, Шымкента, Астаны и обосновались в Нуринском и Актогайском районах.

Среди переселенцев оказались специалисты с медицинским образованием. В области нехватка этих кадров, с трудоустройством проблем не было. Работа нашлась и в сельском хозяйстве.

Фото: из личного архива Ботакөз Тұрғын

Одна их тех, кто воспользовался программой переселения, молодая семья Тұрғын.

"Мы из Шымкента переехали в Нуринский район вместе с родителями. Я и супруг – медицинские специалисты с высшим образованием. У нас двое детей. Получили всю помощь по переезду, включая покупку жилья. Купили дом в поселке Нура. Старшую дочь помогли устроить в детский сад, нашли место. Младшей два года, она пока дома с бабушкой. С мужем работаем по специальности: я инфекционист, а он терапевт", – рассказала Ботакөз Тұрғын.

По информации Центра трудовой мобильности, в этом году Карагандинская область уже приняла четыре семьи переселенцев. Для переезда они выбрали Нуринский и Бухар-Жырауский районы, города Шахтинск и Приозерск.

Заявления от претендентов рассматривает региональная комиссия по переселению.

По условиям добровольного переселения, государство помогает не только с трудоустройством. Компенсирует расходы на переезд, а также аренду квартиры и коммунальные платежи в течение первого года. Кроме того, при необходимости направит на бесплатные профессиональные курсы. Также предоставляется сертификат экономической мобильности, который можно использовать для покупки или строительства жилья, либо в качестве первоначального взноса по ипотеке. Размер такой материальной помощи составляет до 50% от стоимости жилья, но не более 1160 МРП (4 282 720 тенге на 2024 год).

Право на участие в мерах по содействию добровольному переселению для повышения мобильности рабочей силы имеют лица, ищущие работу, и (или) безработные, кандасы, а также работодатели.

В целом, национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны" позволяет людям из трудоизбыточных регионов переехать в трудодефицитные регионы и получить новые возможности для развития.