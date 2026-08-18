Вековой юбилей отмечает ветеран ВОВ из Алматы

В южной столице 100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны Леонид Никитович Подколзин. В этот знаменательный день поздравить героя пришли военнослужащие Управления по делам обороны Наурызбайского района города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, от имени министра обороны Республики Казахстан Леониду Подколзину был вручен поздравительный адрес с искренними пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и долголетия.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Особенным подарком для именинника стало музыкальное поздравление. Военный оркестр Алматинского филиала Национального военно-патриотического центра исполнил у дома ветерана песни военных лет.

"Знакомые мелодии стали своеобразным мостом между поколениями, напомнив о времени, которое навсегда осталось в истории страны", – отметили присутствующие.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Леонид Никитович родился в селе Тула Новосибирской области. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Белорусском фронте в составе артиллерийского подразделения. За мужество и отвагу был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали Георгия Жукова и других наград.

После Победы служба ветерана продолжилась. В звании сержанта он был направлен в Кенигсберг, где занимался подготовкой новобранцев, обучая их основам артиллерийского дела.

В 1952 году Леонид Никитович переехал в Алматы. Здесь прошла большая часть его жизни. Он работал помощником машиниста, водителем, руководил мастерской депо, своим трудом внося вклад в развитие родного города.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

О войне Леонид Никитович говорит немного. Для него это не просто страницы истории, а пережитая молодость, товарищи и судьбы людей, с которыми он прошел суровые военные годы. Свои воспоминания и размышления ветеран выражает в стихах и прозе. В его произведениях – размышления о жизни, человечности, любви к Родине и ответственности перед будущими поколениями.

Сегодня рядом с Леонидом Никитовичем – его дочь и сын, многочисленные внуки и правнуки. Семья стала продолжением его жизненного пути и живой связью между прошлым, настоящим и будущим.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Столетний юбилей Леонида Никитовича – это не просто дата. Это целая эпоха, человеческая судьба и живая память о поколении победителей", – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Пока рядом с нами живут такие личности, история остается не только в книгах и архивных документах – она звучит в их голосах, хранится в семейных историях и передается от поколения к поколению.