Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вручил ключи от новых автобусов

На маршруты Тараза выйдут 35 новых автобусов. Новые транспортные средства запустят на 7 маршрутах - №60, 38, 55, 17, 23, 30 и 19. Вместимость каждого автобуса – 70 человек, сообщает Zakon.kz.

Решить проблему нехватки общественного транспорта и создать комфортные и безопасные условия для населения при передвижении поручил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев по итогам личного объезда Тараза и общения с местным населением.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По его поручению закупили 35 автобусов. Сегодня, 22 декабря, в торжественной обстановке аким вручил ключи от новых автобусов водителям автопарков.



Все они в тестовом режиме уже обслуживают жителей города. В частности, 5 автобусов работают на маршруте №60, еще 10 транспортных средств обслуживают маршрут №38, 5 автобусов пополнили маршрут №55 и 2 – маршрут №23, 8 единиц вышли на маршрут №17, остальные 5 автобусов задействованы на маршрутах №30 и №19 вместо устаревших автобусов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Тем самым, только в 2023 году автобусный парк города обновится на 73 автобуса, с учетом прибывших 35 накануне и 38 автобусов в начале года.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В планах трех лет также установить в Таразе 120 автобусных остановок, 42 из которых уже установлены в этом году. Планируется закупить 200 автобусов и открыть дополнительно 15 новых маршрутов. На сегодняшний день уже запустили четыре – №10, 20, 56, 17.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сегодня жителей города обслуживают до 350 автобусов по 37 маршрутам. Из общего количества автобусов 122 автобуса находятся в эксплуатации до 3 лет, 129 автобусов – около 5 лет, 99 автобусов – от 5 до 7 лет.