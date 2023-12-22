Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вручил ключи от новых автобусов

аким Жамбылской области Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
На маршруты Тараза выйдут 35 новых автобусов. Новые транспортные средства запустят на 7 маршрутах - №60, 38, 55, 17, 23, 30 и 19. Вместимость каждого автобуса – 70 человек, сообщает Zakon.kz.

Решить проблему нехватки общественного транспорта и создать комфортные и безопасные условия для населения при передвижении поручил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев по итогам личного объезда Тараза и общения с местным населением.

аким Жамбылской области в автопарке

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По его поручению закупили 35 автобусов. Сегодня, 22 декабря, в торжественной обстановке аким вручил ключи от новых автобусов водителям автопарков.

Все они в тестовом режиме уже обслуживают жителей города. В частности, 5 автобусов работают на маршруте №60, еще 10 транспортных средств обслуживают маршрут №38, 5 автобусов пополнили маршрут №55 и 2 – маршрут №23, 8 единиц вышли на маршрут №17, остальные 5 автобусов задействованы на маршрутах №30 и №19 вместо устаревших автобусов.

аким в автобусе

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Тем самым, только в 2023 году автобусный парк города обновится на 73 автобуса, с учетом прибывших 35 накануне и 38 автобусов в начале года.

водитель автобуса

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В планах трех лет также установить в Таразе 120 автобусных остановок, 42 из которых уже установлены в этом году. Планируется закупить 200 автобусов и открыть дополнительно 15 новых маршрутов. На сегодняшний день уже запустили четыре – №10, 20, 56, 17.

новые автобусы в Таразе

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Сегодня жителей города обслуживают до 350 автобусов по 37 маршрутам. Из общего количества автобусов 122 автобуса находятся в эксплуатации до 3 лет, 129 автобусов – около 5 лет, 99 автобусов – от 5 до 7 лет.

Читайте также

Швейный цех
В Алматы создали более 79 тысяч рабочих мест за 9 месяцев 2023 года
прогноз погоды на неделю в Алматы
То дождь, то снег: прогноз погоды в Алматы на следующую неделю
Аида Балаева: Премию "Дарын" всегда отличала требовательность
Аида Балаева призвала молодежь не бросаться из крайности в крайность
Данияр Кунафин
Карашукеев Ербол Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: