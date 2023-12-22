Не мыслить как преступник: павлодарцам устроили полицейский ликбез

Школьники анализировали последствия буллинга, краж и хулиганства, сообщает Zakon.kz.

Урок правовых знаний для учеников 5-9 классов одновременно прошел в 360 школах области. Лекции прочитали полицейские. Они разбирали случаи подростковых правонарушений, в том числе уголовные преступления, бродяжничество и беспризорность, сообщает Pavlodarnews.kz.



"Чтобы дети грамотно поступали в той или иной ситуации, и чтобы предупредить противоправные действия, лучше, если перед учениками выступают специалисты высокого ранга. – Чем этот ранг выше, тем больше доверия к информации, чем если бы приходили участковые". директор школы-гимназии №9 Светлана Завальная

По словам директора, в школе стараются комплексно подходить к беседам с учениками, рассказывая о последствиях не только буллинга, хулиганства, краж, незаконного распространения наркотиков.

"Мы подняли вопрос возвращения института школьных инспекторов. Когда он был, нам это очень помогало. Мы в любой момент могли подойти к этому человеку, проконсультироваться о правовой точке зрения на проступок школьника, который он может рассматривать как шалость, а на деле уже преступил закон". Светлана Завальная

Первый заместитель начальника областного департамента полиции Жаскайрат Каиров, встретившись с гимназистами, с примерами рассказал о наиболее частых случаях, когда недавние школьники оказываются на скамье подсудимых. Несовершеннолетние становятся хулиганами, могут причинить вред здоровью другого человека и начать распространять наркотики. Впрочем, становятся подростки и жертвами преступления.

"Нельзя общаться с незнакомыми людьми и впускать их в дом, важно всегда предупреждать родителей, куда и с кем вы пошли гулять и на какое время, и не задерживаться на улице допоздна. Вы можете находиться в развлекательных заведениях до 20:00, на улице – до 23:00. Не садитесь в машину к незнакомцам. Если вас преследует злоумышленник, нужно идти в сторону, где много людей. Если насильно сажают в машину – громко кричите, чтобы привлечь внимание прохожих". Жаскайрат Каиров

Полицейский напомнил: оказавшись в безопасности, необходимо немедленно позвонить по телефону 102, сообщить, что произошло, и точный адрес. Кроме того, работает мобильное приложение "102", по которому можно вызвать полицию одном кликом.

Жаскайрат Каиров добавил, что молодым людям нужно формировать правильный образ жизни, больше времени уделять спорту, учебе, чтению книг, изучению иностранных языков, родным и близким. Что касается фильмов с красивыми бандитскими историями, то нужно понимать, что кино прежде нацелено на просмотры и прибыль. В реальности же истории героев-романтиков криминальной жизни заканчиваются иначе.