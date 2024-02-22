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Кражи, вымогательства и побои: множественные факты буллинга выявили в школах СКО

факты буллинга в СКО Фото: pixabay
Множественные факты буллинга выявила областная прокуратура в школах Северного Казахстана. Кроме того, есть случаи кражи, вымогательства и хулиганства, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, всего за год количество правонарушений среди детей выросло на 72%. Совершались они как в стенах школ, так и за их пределами. При этом педагоги намерено закрывали глаза на правонарушения, говорят в надзорном органе.

"Мобильными группами, созданными прокуратуре, по защите прав несовершеннолетних, выявлено 8 укрытых администрациями школ фактов буллинга, по которым проводятся проверочные мероприятия. Телесные повреждения среди одноклассников – мы считаем, что это осуществлялось систематически, потому что это не может случиться внезапно". Старший помощник прокурора СКО Виктор Найда

Кроме того, ученики в кабинетах информатики имели доступ к запрещенным сайтам, которые пропагандировали насилие и обучали производству наркотиков и оружия. Прокуроры отмечают, за выявленные нарушения администрация учебных заведений понесет не только дисциплинарную, но и административную ответственность.

"В кабинетах информатики школ ряда районов выявлен доступ к запрещенным сайтам, которые содержали материалы, побуждающие детей к совершению незаконных действий и преступлений. Установлены сайты, которые пропагандировали насильственные действия, в том числе это касается изготовления наркотиков, каких-то орудий преступления. После проведённой проверки мы эти сайты естественно удалили".Виктор Найда

Ранее сообщалось, что по ложным сообщениям об актах терроризма в школах Петропавловска полицией начато досудебное расследование. В учебных заведениях города 19 февраля стражи порядка усилили охрану.

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