Из открытого в закрытый режим: почему депутаты не желают учитывать мнение общества и бизнеса

Парламентарии предлагают отменить процедуру публичного анализа регуляторного воздействия новшеств в игорном бизнесе. Однако это вместо открытой, прозрачной и понятной инвесторам законодательной базы в Казахстане рискует превратиться в типичную автократическую модель, сообщает Zakon.kz.

Анализ регуляторного воздействия – обязательная процедура открытого обсуждения с бизнесом и общественными организациями новых норм, поправок, которые правительство и парламент хотят вносить в законодательство. Широко распространенный в развитых странах демократический инструмент не позволяет без диалога участников всех сторон принимать решения, приносящие вред бизнесу либо обществу. В Казахстане он внедрен в рамках президентских реформ, и уже показал свою высокую эффективность при рассмотрении целого ряда актуальных вопросов.

К диалогу не готовы?

Однако недавно депутаты выдвинули предложение отменить эту важную процедуру АРВ в налоговом и таможенном регулировании. Ссылаясь на то, чтобы законотворцы больше не обсуждали с предпринимателями и обществом новшества в указанных сферах. Следом такие же условия они намерены поставить игорному бизнесу.

Учитывая, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев постоянно уверяет международных инвесторов о стабильности инвестиционного климата и прозрачности принимаемых регуляторных решений, то задумка депутатов идет вразрез демократической практике.

Эксперты считают, что безусловно регулировать бизнес необходимо, в том числе и игорный. Однако в любых случаях нужно учитывать мнение народа и непосредственно самих работников этой сферы. Именно такой формат позволяет построить демократический, прозрачный и прогрессивный конструктив. А если отменить всеобщее обсуждение новшеств на площадке "Открытые НПА", то это будет регулирование не в стиле стандартов ОЭСР, а нечто похожее на классическое автократие. Что не к лицу Казахстану, который входит в ОЭСР и ставит перед собой цель войти в число 30 развитых стран мира. Также намерен занять более высокие позиции в рейтинге doing business, где одним из важнейших критериев является честное и свободное ведения бизнеса.

"В развитых государствах никто не подвергает сомнению необходимость публичной оценки всех предлагаемых законодательных новшеств и поправок: важно заранее понимать их возможное воздействие на бизнес и общество. Внедрение анализа регуляторного воздействия – часть официальных политических рекомендаций Совета ОЭСР, и сегодня 32 из 35 стран ОЭСР включают АРВ в свои нормативно-правовые базы", – говорится в исследовании европейских экономистов Н. Дейтон-Смита, М. Эрбаччи и К. Кауфманна.

Также в докладе Всемирного банка "Глобальные показатели регуляторного управления. Оценка регулятивного воздействия: мировая практика" отмечается, что это уже давно проверенный инструмент.





"Уже в 1970-х АРВ активно продвигался международными организациями, такими как Всемирный банк. Этот подход позволяет правительствам гарантировать, что законы и правила, которые они разрабатывают и внедряют, являются высококачественными, эффективными, обеспечивающими прозрачность и подотчетность", – делятся аналитики Всемирного банка.

Баурсаки, самокаты и лудамоны не сравнимы с преступлениями

Совместно с злободневными проблемами на повестке дня у мажилисменов периодически возникают вопросы, не заслуживающие столь пристального внимания.

Строго "отрегулировали" электросамокаты и ввели для управления ими отдельные требования, хотя они ничем не отличаются от велосипедов – ни скоростью, ни размерами. К тому же у многих велосипедов тоже есть электромотор. Предложили запретить вейпы, в то время как в развитых странах, наоборот, медицинские власти продвигают их как менее вредный для здоровья заменитель сигарет. Всерьез обсуждали запрет рекламы нашего национального блюда баурсака.

Наблюдатели отмечают, что парламентарии при продвижении подобных спорных инициатив часто используют не только непроверенные, но и откровенно фейковые данные. Например, периодически говорят о засилье в стране лудомании. Дошло до того, что на одной из сессий даже включили данную тему в число вопросов национальной безопасности, при том, что в республике даже нет точной статистики лудомании. По данным Министерства туризма и спорта РК, в Казахстане всего 300 тысяч жителей (менее полпроцента взрослого населения) регулярно делают ставки или покупают лотерею. Но не ясно, сколько среди них болезненно зависимых от азартных игр. А вот в развитых странах доля активно играющих жителей достигает 50% взрослого населения и больше (например, в Великобритании, Италии и Канаде). Однако были депутаты, которые несколько лет утверждали, что в стране якобы целых 350 тысяч больных лудоманией. Позднее выяснилось, что данные цифры – фейк.

Однако эти мелочи уводят внимание от действительно важных и требующих незамедлительного вмешательства государства в общественные проблемы. Это прежде всего качество образования, насилие в семьях (по информации МВД, ежегодно поступает 300 тысяч заявлений на тиранов). Беспокоит и безработица в ряде регионов. Или пресловутые забастовки рабочих сервисных компаний в нефтегазовой сфере. Не должна оставаться без внимания трагедия на шахте имени Костенко в Караганде. И этот список можно продолжать очень долго.

Казахстану нужны качественные законы. Прежде всего это может обеспечить депутатский корпус, который, принимая решения, заботится о развитии народа своей страны.