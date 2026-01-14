Золотой стандарт: почему ювелирному бизнесу Центральной Азии выгоднее работать в Казахстане

Государства Центральной Азии вышли на новый этап конкуренции за инвесторов в ювелирной отрасли. Пока в Кыргызской Республике только внедряют реформы о поддержке отрасли, в Казахстане совершенствуют комплексную модель поддержки ювелиров, сообщает Zakon.kz.

Реформы в Кыргызстане: фокус на производство и легализацию

В начале 2026 года в Кыргызской Республике вступили в силу меры, предусмотренные Указом президента Садыра Жапарова № 350 от 5.12.2025 года "О мерах по поддержке отдельных отраслей экономики". Документ в том числе направлен на комплексное развитие производства и экспорта ювелирных изделий:

ювелиры освобождены от НДС на импорт оборудования, технологий, реактивов и сырья, но исключительно для собственного производства;

указанная льгота не распространяется на готовые изделия;

реализация готовой продукции на внутреннем рынке облагается НДС по ставке 12%, при этом для экспорта сохраняется ставка 0%;

одновременно с введением преференций усилен контроль и ответственность за незаконный оборот в отрасли.

Данные меры призваны снизить себестоимость продукции, легализовать отрасль и поддержать отечественное производство на экспортных направлениях.

Казахстанская модель: системные преференции и налоговая гибкость

В Министерстве промышленности и строительства РК, комментируя вопрос о сравнении условий, отметили, что в стране выстроен системный подход, охватывающий все этапы бизнеса. По мнению ведомства, в Казахстане для участников отрасли сформированы более комплексные и гибкие меры поддержки.

"С учетом действующих механизмов поддержки в Республике Казахстан созданы более комплексные условия для развития ювелирного бизнеса, которые одновременно стимулируют модернизацию производств, обеспечивают доступ к сырью и позволяют снижать налоговую нагрузку на этапе реализации продукции", – подчеркнули в министерстве.

Основные принципы казахстанской модели

Модернизация и импорт без нагрузки на капитал. В соответствии с пунктом 1 статьи 508 и пунктом 1 статьи 509 нового Налогового кодекса предусмотрена уплата НДС методом зачета на импортируемые товары (аналогично освобождению от НДС), которые не производятся в Республике Казахстан. Перечень таких товаров и порядок его формирования утверждены постановлением Правительства от 31 декабря 2025 года № 1199.

Кроме того, новым Налоговым кодексом предусмотрена возможность применения отсрочки по уплате НДС при импорте сырья и материалов, используемых для переработки на территории страны. Эти нормы направлены на снижение финансовой нагрузки, высвобождение оборотных средств и создание условий для технического оснащения предприятий.

Доступ к аффинированному сырью. В Казахстане освобождается от НДС реализация аффинированного золота и серебра субъектами производства драгоценных металлов в адрес производителей ювелирных и иных изделий. Это позволяет отечественным ювелирам приобретать сырье у аффинажных заводов без уплаты НДС в пределах установленной квоты до 300 тонн в год. Данная мера обеспечивает доступ к легальному золоту, снижает себестоимость продукции и стимулирует внутреннюю переработку металлов.

Преференции на этапе реализации продукции. Особое внимание в министерстве обратили на условия работы малого и среднего бизнеса. В то время как в Кыргызстане реализация на внутреннем рынке облагается НДС 12%, в Казахстане предусмотрены иные механизмы:

ювелирные компании могут работать в рамках специальных налоговых режимов (СНР) и не являться плательщиками НДС при годовом обороте до 600 тысяч МРП (порядка 2,6 млрд тенге);

реализация готовой продукции в данном сегменте фактически освобождена от обложения НДС;

при применении СНР действует ставка индивидуального подоходного налога 4% с правом маслихатов изменять ее в сторону уменьшения или увеличения до 50%;

ограничения по численности работников в данном режиме не предусмотрены.

Для сравнения: обязательная постановка на учет по НДС при общеустановленном режиме требуется при превышении порога в 10 000 МРП (около 43 млн тенге), но СНР позволяет работать без этого налога при значительно больших объемах оборота.

Что получается в итоге? Обе республики демонстрируют стремление к развитию ювелирного дела, однако казахстанская модель на текущий момент охватывает большее число этапов – от закупа сырья до прилавка. Такая структура делает Казахстан привлекательной юрисдикцией для локализации производства, расширения действующих предприятий и запуска новых проектов, создавая условия для высокой ценовой конкурентоспособности на внутреннем рынке.