Бизнес под ударом: анализ регуляторного воздействия новшеств хотят отменить

Предложение отменить анализ регуляторного воздействия (АРВ) для всех предлагаемых новшеств, норм и регламентов – идея не только странная, но и крайне опасная.

Она может иметь непредсказуемые последствия как для бизнеса, так и для репутации государства в глазах инвесторов. В этом убежден заместитель председателя НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.



- Тимур, недавно выдвинутая поправка в Предпринимательский кодекс РК о нераспространении действующей процедуры анализа регуляторного воздействия (АРВ) на нормативно-правовые акты в сферах налогового и таможенного законодательства, говорят, шокировала бизнес. Как, на ваш взгляд, это может повлиять на самочувствие казахстанских компаний?

- Отмена этапа АРВ при проработке и принятии законопроектов резко изменит положение бизнеса во всех отраслях. Можно будет забыть о той стабильности условий, которой мы всегда гордились, которая привлекала инвесторов. У компаний-инвесторов появится вопрос, а стоит ли вообще разворачивать проекты в Казахстане, вкладывать капиталы в экономику, где действующий режим, например, по налогам, может в любой момент измениться, и никто не будет обсуждать это с самим бизнесом. Если идея пройдет, это полностью развяжет руки госорганам, позволив им менять правовую и регламентную базу без какого-либо предварительного анализа. Хочу отметить, что ранее, когда в стране вводился ныне действующий порядок с обязательным предварительным анализом воздействия предлагаемых новшеств на бизнес и общество, это было прогрессом. А сейчас, наоборот, мы видим резкий откат назад.

- Что дает анализ регуляторного воздействия вновь принимаемых норм и поправок? В чем ценность этой модели?

- В настоящее время по любым решениям, кроме затрагивающих вопросы национальной безопасности, государство совместно с бизнесом проводит открытое обсуждение, анализируя предполагаемое воздействие этих решений на экономическую и социальную среду. И это реально работает, помогая вовремя отказываться от непродуманных шагов, от непрофессиональных решений «на эмоциях». Дело в том, что везде, во всех сферах, перед принятием важных новшеств необходимы предварительные расчеты. Без этого сама система принятия решений может деградировать, решения потеряют качество. Хуже того – госорганы (профильные министерства) рискуют попасть под влияние разного рода лоббистов. Если сейчас всевозможные кулуарные игры в интересах определенных групп влияния сдерживает публичный анализ последствий предлагаемых мер, то при отмене АРВ лоббисты получат возможность спокойно гнуть свою линию без какого-либо контроля со стороны общества. Их «взаимодействию» с госструктурами уже ничто не сможет помешать. Для бизнеса, да и для общества это очень опасно.

- А чем объясняют свою идею госорганы, предлагающие отменить АРВ?

- Авторы идеи говорят, что это, мол, слишком долгая процедура, которая отнимает месяцы. Да, анализ воздействия предлагаемых нововведений совместно с бизнесом и гражданским обществом, с публичным размещением на портале «Открытые НПА» и открытым обсуждением занимает некоторое время. Но, во-первых, а почему нет? Почему не потратить время на то, чтобы регулирование было совершенным, чтобы оно отвечало интересам экономики, общества, бизнеса? А во-вторых, ничто не мешает оптимизировать действующую процедуру, которая, возможно, на самом деле не вполне совершенна. Можно доработать порядок рассмотрения и анализа, сократив требуемое время. Бизнес открыт к этому и готов обсудить усовершенствование процедуры АРВ. Вместе с тем, конечно же, крайности здесь недопустимы. Ставить спешку во главу угла, как минимум, неумно. Так и хочется напомнить народную мудрость: спешка хороша лишь при ловле блох. Все-таки законотворчество, разработка норм и регламентов – это серьезное дело. Поспешные решения никогда не бывают качественными.

- В чем суть процесса анализа регуляторного воздействия новшеств?

- Процедура анализа регуляторного воздействия основана на расчетах, на профессиональных оценках – то есть на определенной математике. При этом в ходе обсуждения могут быть обратные реакции, часто всплывают моменты, которые не были учтены и просчитаны. Во всех случаях это расчеты: правительство выдвигает свои индексы и параметры, бизнес смотрит и оценивает их, просчитывает, дает собственное видение. Такой совместный мозговой штурм, который, безусловно, полезен при принятии итоговых решений. В результате государство видит как плюсы, так и минусы, потенциальные риски тех или иных нововведений. Возникает вопрос: зачем это отменять? Давайте сделаем процесс совершеннее, четче, эффективнее. Но отказываться от него – явно не лучшая идея.

- Разве действительно всё это слишком долгое дело? Один-два месяца – это долго?

- Дело даже не в реально затрачиваемом времени, а в самом подходе. Мы видим парадокс: государство ведь само ранее разрабатывало и утверждало действующую процедуру АРВ, то есть оно само себе создало эту проблему «слишком долгого» анализа регуляторного воздействия новшеств. А теперь, мотивируя излишне длительным процессом, хочет его вообще отменить. Инициаторы отмены АРВ крайне непоследовательны.

- Как отреагировал бизнес на выдвинутую в правительстве идею отказаться от анализа регуляторного воздействия новых норм?

- Подавляющее большинство моих коллег удивлены самим подходом. Есть достаточно эффективная процедура в законодательном процессе. И вдруг кто-то объявляет: а давайте ее отменим! Это удивительно, странно, ненормально. Все представители бизнеса, кто вовлечен в процесс законотворчества, шокированы и категорически против данной нормы. И вообще, какой бизнес согласится с исключением эффективного инструмента, который в самом прямом смысле сдерживает государственные органы от произвола и дает возможность предпринимателям отстаивать свою точку зрения? Глава государства практически во всех своих посланиях акцентирует внимание на облегчении условий, на создании стабильной и прозрачной правовой среды для предпринимателей. Но теперь вразрез с его словами предлагают убрать важный инструмент защиты бизнеса.

- Планирует ли НПП "Атамекен" официально выступить против данной идеи?

- Мы уже это делаем. На прошлой неделе я выступил на заседании рабочей группы в Мажилисе, и депутатский корпус полностью согласился с моими аргументами. Участники группы проголосовали за безусловную отмену инициативы с отменой АРВ. Однако мы уверены в том, что инициировавший отмену госорган повторно поднимет там же, в парламенте, данный вопрос. Они будут настаивать, чтобы депутаты повторно рассмотрели их инициативу. Есть определенное давление. Сама схема построена достаточно хитро – идея была представлена и обсуждалась как сугубо депутатская инициатива. Но мы знаем, что эту идею придумали не депутаты – ее продвигает госорган. Там есть определенный лоббизм. Есть силы и группы влияния, заинтересованные в том, чтобы контроль в виде процедуры АРВ больше не мешал им чертить такие нормы и правила, какие они хотят. Если они добьются своего, будет открыт ящик Пандоры – во всех сферах бизнеса у госструктур появится возможность диктовать те нормы и правила, которые они хотят, без анализа последствий, без согласования и открытого обсуждения. Сложно даже представить, к чему это может привести. К ручному управлению экономикой, что ненормально в принципе. К волюнтаризму и полному диктату государства по всем направлениям. Это было бы катастрофическим откатом назад и сигналом инвесторам, что здесь, в Казахстане, не стоит ожидать ничего хорошего. Любой легальный бизнес в нашей стране имеет право существовать. Отбирать у него возможность защиты от разного рода дискриминационных государственных инициатив, как минимум, нечестно.

Но мы готовы продолжать отстаивать механизм АРВ, который, по нашему мнению, абсолютно необходим экономике, бизнесу, обществу. Мы будем доказывать на всех уровнях, что идея отменить его опасна и вредна не только для бизнеса и общества, но и для государства, для его репутации в глазах инвесторов, в целом мирового бизнес-сообщества.



