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Происшествия

На АНПЗ произошел пожар

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
25 августа 2026 года на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации завода, в 12:35 произошел пожар на осадителе механических очистных сооружений (МОС) закрытого типа.

"На момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились. Горит нефтешлам, находящийся внутри осадителя", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Отмечается, что завод продолжает работу в штатном режиме.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что информация о задымлении поступила на пульт "112" в 12:55:

"С учетом специфики объекта силы и средства МЧС были незамедлительно направлены к месту происшествия по повышенному рангу вызова. В тушении были задействованы порядка 65 человек личного состава и 19 единиц техники. На месте работал оперативный штаб, была организована координация всех привлеченных сил и средств. В 13:42 пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано".

Причины возникновения пожара устанавливаются. Ситуация находится под контролем.

Сегодня, 25 августа, министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что ситуация с топливом в стране стабильная. Запас на сегодня составляет более 1,1 млн тонн. В стране, между тем, планируется строительство еще одного НПЗ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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