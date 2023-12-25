Католики и протестанты всего мира отмечают Рождество Христово

25 декабря католики Казахстана, как и католики других стран отмечают появление на свет Сына Божьего, Иисуса Христа. Это один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира, сообщает Zakon.kz

Несмотря на то, что католики и православные отмечают этот праздник в разные дни смысл, который обе ветви христианства в него вкладывают, практически не различается.

Как пояснили в Католической инфослужбе Центральной Азии, Рождество - это больше, чем просто воспоминание или календарный праздник. Это празднование наиважнейшего события в истории человечества. Бог стал одним из нас... "И Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин 1:14). Где бы мы ни были в это Рождество, и в каком настроении или жизненной ситуации бы ни прибывали, Бог приходит в мир. В нищете вифлеемских яслей, которые сегодня могли бы выглядеть как самые забытые и страдающие места на земле, Мария и Иосиф протягивают свое дитя всем нам. И все, что нужно сделать, - это открыть завесу нашего сердца, чтобы принять самый большой рождественский подарок - Иисуса, родившегося ради нас, чтобы мы могли жить. Позволить Тому, кто пришел в мир, как младенец, найти уютную колыбель в нашем сердце и наших домах", - говорится в послании к верующим.





"Мы искренне желаем благословенного рождественского времени и счастливого Нового года вам и всем, кого вы любите! Пусть осознание того, что "Бог с нами" станет источником радости и живой надежды для каждого дня 2024 года и всей жизни! Сегодня мы также особенно молимся, чтобы Новорожденный наполнил ваши сердца, семьи и страны истинным и прочным миром! С Рождеством!" Католическая Информационная Служба Центральной Азии

Напомним немного об обычаях, связанных с праздником в разных странах, сочетают дохристианские, христианские и светские практики.

Популярные традиции празднования Рождества в Европе включают в себя:

вручение подарков;



прослушивание рождественской музыки и колядование - пение песен;

просмотр рождественских фильмов;

составление адвент-венка;

обмен рождественскими открытками и подарками;

посещение церковных служб;

повсеместное украшение рождественскими атрибутами - елками, гирляндами, венками, вертепами.

Рождество (включая его всенощное бдение, Сочельник) - это главный праздник в лютеранских, римско-католических и протестантских церквей. Другие христианские конфессии не ранжируют свои праздничные дни, но, тем не менее, придают большое значение кануну Рождества, как и другим христианским праздникам, таким как Пасха, День Вознесения и День Святой Троицы. Таким образом, для католиков посещение сочельника или церковной службы в день Рождества играет важную роль и традицию.

Как правильно отмечать католическое Рождество



Накануне праздника, а точнее в сочельник, обычно принято наряжать рождественскую елку и украшать дом символами католического Рождества. По традиции главным атрибутом могут стать хвойные ветки с ягодами. Европейцы предпочитают посещать церкви и храмы на Рождество всей семьей. Дома перед этим зажигают большую свечу, которая символизирует победу света над тьмой. После этого все домочадцы традиционно обмениваются подарками. Кульминацией празднования считается семейный ужин.



Отметим, что к Рождеству Христову в Ватикане на площади Святого Петра устанавливают ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Иисуса. Эту традицию ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.



23 ноября 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане установили и украсили рождественскую ель. 28-метровое дерево прибыло из муниципалитета Макра (регион Пьемонт, Италия). Возраст ели - 56 лет. После 6 января оно будет передано в дар ассоциации, производящей игрушки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



