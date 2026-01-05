#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Общество

Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы

Собор, рождество, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 17:51 Фото: Zakon.kz
7 января 2026 года православные верующие отмечают Рождество – один из главных праздников церковного календаря, посвященный появлению на свет Иисуса Христа, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рождественские службы в православных храмах Астаны и Алматы начнутся 6 января, в канун праздника.

"Главное рождественское богослужение в Алматы пройдет в ночь с 6 на 7 января в исторической и культурной жемчужине Казахстана – Вознесенском кафедральном соборе", – рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Службы пройдут в 23:00.

В Астане праздничная служба пройдет в Успенском кафедральном соборе. Совершит ее викарий митрополита – епископ Каскеленский Геннадий.

Митрополит также обратил внимание на необходимость особо отметить Рождественские праздники совершением добрых дел:

"Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным – через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок".

Мы уже также рассказывали, что Рождество – важный праздник для христиан всех конфессий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Почему у казахстанцев "пропадал" интернет: официальное разъяснение
18:01, Сегодня
Почему у казахстанцев "пропадал" интернет: официальное разъяснение
Важный праздник 7 января: традиции и запреты на Рождество
16:11, Сегодня
Важный праздник 7 января: традиции и запреты на Рождество
Православные христиане Казахстана празднуют Пасху
08:40, 20 апреля 2025
Православные христиане Казахстана празднуют Пасху
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: