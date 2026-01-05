Где и когда пройдут рождественские богослужения в Астане и Алматы

7 января 2026 года православные верующие отмечают Рождество – один из главных праздников церковного календаря, посвященный появлению на свет Иисуса Христа, сообщает Zakon.kz.

Известно, что рождественские службы в православных храмах Астаны и Алматы начнутся 6 января, в канун праздника.

"Главное рождественское богослужение в Алматы пройдет в ночь с 6 на 7 января в исторической и культурной жемчужине Казахстана – Вознесенском кафедральном соборе", – рассказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Службы пройдут в 23:00.

В Астане праздничная служба пройдет в Успенском кафедральном соборе. Совершит ее викарий митрополита – епископ Каскеленский Геннадий.

Митрополит также обратил внимание на необходимость особо отметить Рождественские праздники совершением добрых дел:

"Неправильным будет празднование Рождества Христова, если мы не разделим эту радость с нашими ближними, тем более с нуждающимися в утешении и поддержке. Постараемся, чтобы для всех нас святочный период стал сугубо светлым и торжественным – через добрые дела, через слова утешения и ободрения, через сострадание и милосердие. Протянем руку помощи скорбящим, ободрим унывающих, посетим болящих, вспомним о тех, кто одинок".

