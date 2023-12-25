Семье актюбинца, погибшего при спасении тонущего ребенка, подарили квартиру
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В городском Доме культуры Актобе прошло чествование "Жыл үздігі – 2023". В ходе мероприятия были награждены представители разных сфер, которые внесли весомый вклад в развитие Актобе в течение года.
На церемонии открытия торжества с поздравлением выступил аким города Азамат Бекет.
"Дорогие земляки! Подводя итоги 2023 года, сегодня при присуждаем номинацию "Жыл үздігі" гражданам из разных сфер, которые трудились весь год во благо развития родного края. Они являются примером усердного труда и непоколебимости, патриотизма и любви к профессии. Поздравляю всех номинантов с наградой!"Азамат Бекет
После приветственной речи аким города вручил обладателям номинаций награду "Жыл үздігі –2023".
Среди награжденных была и семья актюбинца Медета Толеугалиева, погибшего при спасении тонущего.
У погибшего остались жена и 6 детей. Благодаря неравнодушным людям, спонсорам семье подарили двухкомнатную квартиру.
"Наша благодарность добрым людям, которые сделали сегодня такой неожиданный подарок, безгранична. Я не думала, что сегодня получу ключи от квартиры. Конечно, мой муж совершил героический поступок. И я, и дети гордимся им. Прошло шесть месяцев, как мы потеряли его. Я осталась с шестью детьми, младшему только недавно исполнился год. Пусть будет благосклонен Всевышний к подарившим нам жилье людям", – сказала Айгерим Тулеугалиева.
В числе номинантов "Жыл үздігі – 2023" был и меценат Асет Утегалиев – руководитель "Фонда Ыбырая", который обеспечил продуктами питания 8000 нуждающихся семей, в рамках проекта "Дорога в школу" одел 2500 школьников из социально уязвимой группы, доставил 100 аппаратов искусственной вентиляции легких в городские больницы во время пандемии, а также за последние три года раздал 90 тонн угля нуждающимся семьям.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Также награждена социальный работник Гаухар Нурниязова, которая на протяжении многих лет оказывает специальные социальные услуги на дому 91 одинокому пожилому человеку и гражданам с ограниченными возможностями 1-й и 2-й групп.
Одна из обладателей номинации "Жыл үздігі" Бибата Бокаева работает дорожным уборщиком в ТОО "Отес Актобе". Она уже 25 лет на протяжении всего года содержит в чистоте наш город, внося неизмеримый вклад в благоустройство Актобе.
Юный спасатель, школьник, проявивший мужество и отвагу Колканат Баккул, тоже оказался среди лучших. Колканат – герой современности, спасший тонувшего в реке Илек мальчика.
Торжество по случаю чествования номинантов "Жыл үздігі" продолжилось концертной программой, подготовленной Домом культуры.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript