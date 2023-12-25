Семье актюбинца, погибшего при спасении тонущего ребенка, подарили квартиру

Среди награжденных была и семья актюбинца Медета Толеугалиева, погибшего при спасении тонущего.

В числе номинантов "Жыл үздігі – 2023" был и меценат Асет Утегалиев – руководитель "Фонда Ыбырая", который обеспечил продуктами питания 8000 нуждающихся семей, в рамках проекта "Дорога в школу" одел 2500 школьников из социально уязвимой группы, доставил 100 аппаратов искусственной вентиляции легких в городские больницы во время пандемии, а также за последние три года раздал 90 тонн угля нуждающимся семьям.

Также награждена социальный работник Гаухар Нурниязова, которая на протяжении многих лет оказывает специальные социальные услуги на дому 91 одинокому пожилому человеку и гражданам с ограниченными возможностями 1-й и 2-й групп.





Одна из обладателей номинации "Жыл үздігі" Бибата Бокаева работает дорожным уборщиком в ТОО "Отес Актобе". Она уже 25 лет на протяжении всего года содержит в чистоте наш город, внося неизмеримый вклад в благоустройство Актобе.





Юный спасатель, школьник, проявивший мужество и отвагу Колканат Баккул, тоже оказался среди лучших. Колканат – герой современности, спасший тонувшего в реке Илек мальчика.





Торжество по случаю чествования номинантов "Жыл үздігі" продолжилось концертной программой, подготовленной Домом культуры.