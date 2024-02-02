Токаев принял главу Высшего судебного совета

2 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, президенту был представлен доклад об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2023 год, состоянии судейского корпуса страны и планах на предстоящий период.

По словам Дениса Шиппа, в 2023 году Советом реализован ряд задач, поставленных руководством страны, по институциональному укреплению и передаче в его ведение вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения их квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе Совета по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.

Благодаря принятым мерам сохраняется позитивная тенденция ежегодного увеличения числа вновь прибывших судей. В 2023 году число лиц, впервые рекомендованных к назначению судьями, превысило число судей, покинувших судебную систему, на 32 человека. В гендерном разрезе число женщин-судей превышает число мужчин на 172 человека. Средний возраст судьи составляет 46 лет, при этом средний судейский стаж – 13 лет.

В целях обеспечения открытости и гласности отбора впервые введена онлайн-трансляция конкурсных процедур с подробным аргументированным разъяснением его результатов. Кроме того, в прошедшем году впервые главе государства были рекомендованы кандидаты на должность судьи Верховного суда для представления в Сенат Парламента на альтернативной основе.

Фото: akorda.kz

"Президенту также была представлена информация об усилении роли института формирования кадрового резерва на судейские должности в связи с внедрением элементов избрания на должности председателей районных судов", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается работа по законодательному внедрению механизма проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущено грубое нарушение законности.

В завершение глава государства поручил продолжить работу по эффективной реализации реформ, направленных на усиление независимости судей и их качественного отбора.

Ранее стало известно, что судей Конституционного суда обеспечат жильем за счет республиканского бюджета при необходимости.