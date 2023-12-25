Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акимат Алматы прокомментировал ситуацию с распределением жилья детям-сиротам

ключ от квартиры Фото: ru.freepik.com
В пресс-службе акимата города Алматы прокомментировали ситуацию с распределением жилья детям-сиротам, сообщает Zakon.kz.

Ранее выпускники Алматинского областного детского дома №1 обратились по видеообращению к президенту РК и акиму города. Они состоят в очереди на жилье в акимате Алматинской области (в очереди на жилье города Алматы не состоят). Согласно п. 1 ст. 71 Закона РК "О жилищных отношениях" учет нуждающихся в жилище ведется по месту постоянного проживания граждан. В связи с чем решение вопроса касательно предоставления жилья относится к компетенции акимата Алматинской области, где состоят в очереди авторы обращения.

При распределении жилищ (вновь введенных в эксплуатацию или освобожденных жильцами) из государственного жилищного фонда или жилищ, арендованных местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделяется не менее 20% от общего количества жилищ из коммунального фонда.


"Акиматом Алматы уделяется особое внимание вопросу обеспечения жильем лиц категории СУСН и, в частности, детей-сирот. Если в 2022 году из коммунального жилищного фонда города Алматы детям-сиротам было выдано 14 квартир, в 2023 году – 55 квартир, то в 2024 году планируется предоставить уже не менее 400 квартир. Таким образом, в следующем году будет решен жилищный вопрос у 16% детей-сирот". Пресс-служба акимата города Алматы

Читайте также

закрытые дороги
Какие трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды
Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как увеличат социальные пособия казахстанцам в 2024 году
Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: