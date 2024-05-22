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Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот

Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 18:07 Фото: gov.kz
Должностные лица акимата района Г. Мусрепова в СКО необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 детей-сирот, которые состояли в ней с 2010 года, сообщает Zakon.kz.

Это выяснилось в ходе проверки прокуратурой Северо-Казахстанской области.

Кроме того, прокуроры выявили еще один схожий случай. Вопреки требованиям закона органами опеки и попечительства Акжарского района и города Петропавловска на протяжении 3 месяцев не принимались меры по постановке 6 детей-сирот в очередь на получение жилья.

"Опекунами Айыртауского, Акжарского, Аккайынского, Г. Мусрепова, Кызылжарского, М. Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского районов и города Петропавловска в нарушение статьи 126 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" на системной основе не представлялись отчеты по воспитанию и содержанию подопечных", – говорится в сообщении.

Также органами опеки и попечительства Кызылжарского, Г. Мусрепова, Тимирязевского районов не принимались меры по осуществлению контроля за принудительным взысканием алиментов с законных представителей в пользу несовершеннолетних.

По актам надзорного органа 8 должностных лиц, в том числе два руководителя отдела образования района, привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Ранее в Жанаозене осудили бухгалтера двух детских садиков, укравшую 30 млн бюджетных денег.

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