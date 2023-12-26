Аланья – место, где живут долго и счастливо, и это не метафора!

Клиенты крупнейшего агентства недвижимости в Турции RestProperty рассказали подробности проживания в Аланье.

По словам одной из клиенток, уже 5 лет прошло, как она совершенно случайно решила попробовать пожить в Аланье и осталась навсегда:

"Мы сами не ожидали, что нам так здесь понравится. Поняли, что хотим купить здесь квартиру и остаться..."

Говорят они это с искренним удивлением, иногда стесняясь, потому что им даже самим странно, как после жизни в современных мегаполисах небольшой турецкий средиземноморский город стал таким родным.

Или вот еще одна семья: трое детей, проживали в Казахстане, вели успешный бизнес, но стали появляться проблемы со здоровьем.

"У нас, взрослых, они были вызваны стрессом от жизни в мегаполисе, долгой зимой и недостатком солнца, у детей – экологической ситуацией и, как следствие, слабым иммунитетом. Мы всей семьей болели постоянно. Не могу вспомнить из месяца целой недели, когда хоть один из нас не принимал какие-либо лекарства. Несмотря на огромные суммы, оставляемые в аптеках и больницах ежемесячно, результата не было... По советам врачей решили попробовать уехать жить к морю. Долго выбирали, начали вообще с других стран и городов, но в итоге оказались в Аланье." Клиентка агентства недвижимости в Турции RestProperty

Фото: картинки сгенерированы с помощью ИИ

Еще одни клиенты делятся своими впечатлениями:

"Начали жить, смотреть, как реагируют дети, как мы себя чувствуем. Первыми прекратились головные боли у нас и постоянные простуды у детей, затем выровнялось давление у мужа, полностью исчезли симптомы некоторых хронических заболеваний. Мы совершенно не пользуемся лекарствами здесь, хотя надо отметить, что они действительно эффективные и качественные. Вот так причиной нашего переезда стало здоровье, но эта страна и наш чудесный город вскоре стали нам дороги, и другого такого места, как Аленья, не найти!"

Почему и в чем уникальность Аланьи? Вот некоторые факты: невероятно чистый воздух, в городе совершенно отсутствует промышленное производство. Уникальный микроклимат: Аланья окружена горами с одной стороны и морем – с другой. Зимой горы долго сдерживают тепло, отдаваемое морем, прогретым в жаркие месяцы, делая этот период невероятно комфортным и мягким со средней температурой +19 днем и +14 ночью. Летом же благодаря низкой ночной температуре высоко в горах теплый, легкий, жаркий воздух устремляется вверх в горы, где и остается, таким образом, вы совершенно не ощущаете так называемого эффекта парника, сильной концентрации влажности.

Фото: картинки сгенерированы с помощью ИИ

Рекордные показатели качественной продолжительности жизни и долголетия. Здесь вы встретите 90-летних жителей города, продолжающих вести активный образ жизни и наслаждаться ею. Уникальная возможность питаться локальными продуктами в сезонном режиме. Что может быть полезнее, чем употреблять в пищу овощи и фрукты, которые выросли в Аланийском районе в это время года? И здесь действительно растет все круглый год.

Райское место для деток всех возрастов. От малышей, мирно спящих в колясках под шум прибоя, до подростков, дружно играющих в пляжный волейбол на закате жаркого дня. В городе есть все современные, в том числе, международные школы и детские сады, университеты. Но самое важное, что ребенок здесь растет в гармонии с природой, здоровым и полным сил.

Фото: картинки сгенерированы с помощью ИИ

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Дополнительные видеоистории о жизни и переезде в Аланью доступны по этой ссылке.

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