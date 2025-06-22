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Туризм

Акула напугала туристов на пляже Аланьи

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 02:36 Фото: pixabay
Отдыхающая в Турции россиянка сняла на видео акулу, подобравшуюся на опасное расстояние к туристам, которые отдыхали на одном из пляжей Аланьи, сообщает Zakon.kz.

Автор ролика, который появился в соцсетях 22 июня, сняла видео на берегу. Завидев в воде острый плавник, девушка поспешила к ближайшему посту спасателей.

Фото: Telegram-канал SHOT

Как рассказала автор видео SHOT, спасатель подтвердил ее догадку и заявил, что если бы акула не уплыла, он бы пошел к ней с гарпуном.

После этого спасатель отправился с этой новостью к начальству. Однако вернувшись, он опроверг свои же слова: якобы он ошибся, а россиянка сняла на видео вовсе не акулу, а вполне безвредную рыбку, поэтому находиться на пляже безопасно.

Несмотря на это опровержение местные жители пишут в соцсетях, что этим летом видят морских хищниц у берегов Аланье чаще, чем раньше.

Ранее ученые рассказали, почему белых акул не содержат в аквариумах.

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Аксинья Титова
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