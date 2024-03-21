80 семей из ЗКО отметили новоселье в Наурыз

В Наурыз мейрамы в поселке Зачаганск города Уральска сдан в эксплуатацию новый девятиэтажный жилой дом. Знаменательное событие совпало с Днем солидарности, отмечаемым 21 марта согласно декаде Наурызнама, сообщает Zakon.kz.

В церемонии вручения ключей от квартир принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев. Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником Наурыз мейрамы и пожелал счастья новоселам.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих посланиях народу отмечал, что повышение благосостояния и качества жизни населения – главная задача государства. Потому инициативы, направленные на обеспечение жильем каждой нуждающейся семьи, имеют особое значение. Сейчас в Уральске ведется строительство 14 многоквартирных домов в рамках государственных программ. Многоэтажные жилые дома, построенные по госпрограмме, выдаются очередникам через "Отбасы банк" по льготным процентным ставкам. Сегодня – это 80 семей, стоявших в очереди. Поздравляю собственников квартир с новосельем. Пусть Наурыз мейрамы принесет всем вам благополучие!" – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По поручению президента в Казахстане реализуется проект "Сильные регионы – драйвер развития страны". Строительство нового жилья осуществлялось в рамках данного проекта.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Большинство новоселов – люди с ограниченными возможностями и очередники.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Стояли в очереди несколько лет. Выражаю благодарность государству, теперь у нас новый дом. Нет предела счастью, поздравляю всех с Наурызом!" – отметила получившая квартиру Нургуль Есеналиева.





Как отметили в пресс-службе акимата региона, в Уральске в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1400 квартир.