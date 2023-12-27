Главная задача Казахстанской федерации футбола и компании 1ХВЕТ – сохранить здоровье детей Казахстана

Строительство футбольных полей с использованием качественных материалов и технологий обеспечит безопасность занятий спортом для детей и любителей футбола.

Руководитель проекта "Алан" от Казахстанской федерации футбола Сергей Попов вернулся из поездки по городам республики, в которых в рамках этой программы планируется обновить футбольные поля.

– Сергей Васильевич, что показала поездка?

– Мы побывали более чем в десяти городах и обследовали столько же стадионов, в том числе, стадионы "Сункар" в городе Сарань Карагандинской области и "Тараз-Арена" в Жамбылской области, "Томарлы" в городе Атырау и "Достык" в Аксу Павлодарской области, Центральный стадион в Аягозе Абайской области, "Каспий" в Актау Мангистауской области и другие.

Обследовав поля, на которых там сегодня играют дети, мы выявили серьезную проблему. Они очень жесткие, их покрытие схоже с асфальто-бетонным. По сути, позволяя будущим футболистам тренироваться в таких условиях, мы их калечим, гробим их здоровье. Вместо того, чтобы дать им возможность раскрыться и стать звездами казахстанского футбола, делаем из них инвалидов. О каком развитии спорта можно в таком случае говорить?

Именно для того, чтобы сохранить здоровье детей, Федерация футбола Казахстана и компания 1ХВЕТ и реализуют программу "Алан", главная задача которой – обеспечить безопасность футбольных полей.





– Как это может отразиться на начинающих футболистах?

– Из самых очевидных травм – сбитые локти и колени. Могут случиться и переломы локтевого сустава, не просто ссадины, а повреждения колена. Кроме того, бег и прыжки на твердой поверхности перегружают суставы.

В числе наиболее распространенных травм – растяжение связок голеностопного сустава. Подворачивая ногу во время игры, футболисты получают вывих лодыжки. Если это случается больше одного раза, увеличивается риск развития нестабильности связочного аппарата сустава.

При падении на такое покрытие можно ободраться сильнее, чем об асфальт. А при беге по такой поверхности – получить серьезные проблемы опорно-двигательного аппарата, особенно, если в нем уже есть отклонения.

– Как можно избежать таких последствий?

– Соблюдать технологии. Есть определенные требования для расчетной глубины выемки грунта, его последующего нивелирования и уплотнения. К прокладке дренажных труб с колодцами, которые обеспечат вывод воды за пределы футбольного поля. К геотекстилю, который укладывается в основание на подготовленную поверхность, и щебню, обеспечивающему максимальную степень прочности.

В процессе подготовки основания необходимо постоянно контролировать качество и чистоту материалов, не допуская включения в них органики и строительного мусора. Есть множество и других требований, в том числе, к искусственному покрытию и к погодным условиям в момент его укладки. К наполнителю, который укладывается на искусственное покрытие – это ни в коем случае не должен быть речной песок, он в силу своих качеств повышает травмоопасность.

Очень важно не экономить на материалах и не нарушать технологию – от этого зависят не только победы, но и здоровье, а в будущем – качество жизни юных спортсменов. На детях нельзя экономить, сегодня их надо спасать, строя безопасные футбольные поля по стандартам ФИФА и УЕФА. Именно качественные поля позволят нам обезопасить здоровье детей и создать условия, позволяющие воспитать будущих чемпионов, игроков сборной Казахстана. Ведь площадки, которые строятся в рамках проекта "Алан", созданного Федерацией футбола Казахстана и компанией 1ХВЕТ, – это не просто поля для игр, это платформа для великих побед, созданная для выдающихся игроков.

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