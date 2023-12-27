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Поселок Тобол в Костанайской области подключили к природному газу

Поселок Тобол в Костанайской области подключили к природному газу Фото: АО НК QazaqGaz
Костанайский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" завершил запланированные работы на 2023 год.

Работы проводились в рамках реализации Инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "ҚазТрансГаз Аймақ" на 2021-2025 годы".

В поселке Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области проведены работы по строительству газораспределительных сетей. Данный проект направлен на улучшение энергетической инфраструктуры и обеспечение доступа к природному газу для жителей района.

Поселок Тобол в Костанайской области подключили к природному газу

Фото: АО НК QazaqGaz

По проекту общая протяженность газопровода составляет 49 тысяч км, включая как подземные, так и надземные газопроводы. Кроме этого предусмотрено строительство двух ГРПБ (газорегуляторный блочный пункт) для эффективного контроля и распределения газа.

В целом, благодаря реализации проекта доступ к системе газоснабжения получат более 4500 жителей (1506 абонентов), а также 68 объектов соцкультбыта и промышленных потребителей.

Поселок Тобол в Костанайской области подключили к природному газу

Фото: АО НК QazaqGaz

Также в преддверии Нового года новым абонентам поселка Тобол, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, были подарены два газовых котла и две газовых плиты.

Поселок Тобол в Костанайской области подключили к природному газу

Фото: АО НК QazaqGaz

Вместе с тем специалисты АО "КазТрансГаз Аймак" всегда призывают потребителей быть особенно осторожными и внимательными при использовании газа в быту.

"Мы хотим подчеркнуть, насколько важно соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту. Чрезвычайно важно понимать, что небрежное обращение с газом может стать причиной серьезных происшествий. Регулярная проверка состояния газовых приборов и соблюдение рекомендаций по безопасности – залог защиты жизни и здоровья каждого из нас", – отметил директор Лисаковского газового хозяйства КстПФ АО "КазТрансГаз Аймак" Алмат Романкулов.

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