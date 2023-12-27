Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Четвертая тройня за год родилась в Мангистау

четвертая тройня Фото: pixabay
В конце года в Мангистауском областном перинатальном центре "Ана мен бала" родилась тройня, четвертая по счету в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на региональное управление здравоохранение, ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню. Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта.

Все трое новорожденных – девочки. Младенцы родились весом 1 кг 890 г; 1 кг 950 г и 2 кг 700 г. Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.

"Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния", – рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в ауле имени Героя Советского Союза Урмаша Туктибаева Казалинского района Кызылординской области в разные годы родились 25 пар двойняшек и одна тройня.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана
аким
Обладателям звания "Почетный гражданин области Абай" вручили нагрудные знаки
коллаж, зарплата, тариф, расследование
Повышение минимальной зарплаты, тарифы на комуслуги, проверка операторов связи – итоги дня
Елена Беляева
Мангистау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: