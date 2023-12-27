Четвертая тройня за год родилась в Мангистау

В конце года в Мангистауском областном перинатальном центре "Ана мен бала" родилась тройня, четвертая по счету в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на региональное управление здравоохранение, ранее 35-летняя жительница Мунайлинского района, многодетная мать с четырьмя детьми, уже родила тройню. Мать и отец новорожденных работают в местном комплексе аэропорта.



Все трое новорожденных – девочки. Младенцы родились весом 1 кг 890 г; 1 кг 950 г и 2 кг 700 г. Малышам родители дали имена Асылым, Айзада, Айдана.

"Мать находится в хорошем состоянии, а младенцы получают лечение в отделении второго этапа ухаживания в перинатальном центре. Малышки будут находиться под наблюдением врачей до стабилизации состояния", – рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в ауле имени Героя Советского Союза Урмаша Туктибаева Казалинского района Кызылординской области в разные годы родились 25 пар двойняшек и одна тройня.