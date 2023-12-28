Медицинский университет Астана – лучшие педагоги готовят медицинские кадры

Главным нашим достижением является востребованность диплома нашего вуза, рассказал в беседе Zakon.kz председатель правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров.

Как показала динамика последних лет, нас выбирают абитуриенты, набравшие наивысшие баллы и численность таких обучающихся продолжает ежегодно расти. В текущем году мы приняли более 2500 новых студентов на все уровни образования, в нашем вузе также обучается более тысячи иностранных студентов из 20 стран мира. Обучающиеся оттачивают свое мастерство в новом современном симуляционном центре, а в рамках академической мобильности, совершенствуют свои знания в ведущих ВУЗах и медорганизациях мира.

Университет был удостоен трех звезд в международном рейтинге QS Stars и занял первые места в рейтинге "Атамекен" по общей медицине, стоматологии и здравоохранению. Были запущены современные программы с Astana IT University и Национальным университетом обороны.

По данным независимого рейтинга Kazakh National H-index Ranking 2023 наш университет отнесен к организациям с высоким научным потенциалом. Об этом свидетельствует рост объемов выполняемых в университете научных проектов более чем в два раза, запуск внутривузовских грантов, значительный рост публикационной активности наших ученых в журналах первого и второго квартиля.

Фото: Медицинский Университет Астана

Наши преподаватели посвятили почти миллион академических часов обучению и, по-прежнему, являются лучшими педагогами страны. В текущем году заслуженную награду "Лучший преподаватель медицинского ВУЗа" получила заведующая кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Айман Мусина. Заведующая кафедрой общественного здоровья и менеджмента Асия Тургамбаева – в числе номинантов на звание "Лучший ученый". Также для университетского сообщества большая радость, что наш коллега заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Айдос Конкаев по итогам республиканского конкурса стал обладателем национальной премии "Лучший научный работник 2023". Более 280 обучающихся вуза стали призерами международных конкурсов, олимпиад и конференций.

В уходящем году в университете состоялось более сотни мероприятий, среди которых научные конференции и встречи с участием зарубежных гостей, олимпиады и спортивные состязания, которые прошли на высоком организационном уровне.

Наш вуз стал стартовой площадкой для первого республиканского форума молодых лидеров здравоохранения страны. Мы приняли активное участие в организации и проведении Глобальной конференции по ПМСП, посвященной 45-летнему юбилею Алма-Атинской декларации и 5-летнему юбилею Декларации Астаны по ПМСП и 75-летнему юбилею ВОЗ. Студенты и педагоги нашего университета стали участниками традиционного забега под девизом "Сөзден іске – От слов к делу", который состоялся в Ботаническом саду.

Фото: Медицинский Университет Астана

На особом контроле мы держим вопрос создания благоприятных условий для обучающихся, в том числе по вопросу обеспечения студентов жильем. Благодаря поддержке правительства и Министерства здравоохранения РК в нынешнем году университету передано 22-этажное здание бывшей гостиницы Ramada Plaza общей площадью более 30 тыс. кв. м, это позволило значительно расширить возможности для обучения и научных исследований. Также благодаря поддержке Акимата столицы выделено более трех гектаров земли для строительства общежитий на 3 тыс. койко-мест. Это создаст в будущем комфортные условия для проживания студентов.

В следующем году Медицинский университет Астана будет праздновать свой 60-летний юбилей. Для университета и его большого коллектива это возраст расцвета. Возраст, когда слились воедино высокий статус университета, завоеванная десятилетиями репутация и блестящие перспективы, которые открываются перед вузом в новом десятилетии. Мы, по-прежнему, нацелены на подготовку лучших медицинских кадров и продолжим совершенствовать деятельность вуза в следующем году, подытожил Камалжан Надыров.