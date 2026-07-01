Медицинский университет Астана станет национальным: коллектив назвал решение президента историческим

Коллектив Медицинского университета Астана поблагодарил главу государства Касым-Жомарта Токаева за решение присвоить вузу национальный статус.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, поддержал инициативу правительства о присвоении Медицинскому университету Астана самого высокого статуса – национального. Кроме того, глава государства поддержал предложение присвоить вузу имя выдающегося ученого, академика, "Қазақстанның Еңбек Ері" Торегельды Шарманова.

В университете назвали это решение историческим событием и отметили, что оно стало признанием труда нескольких поколений преподавателей, ученых, врачей и студентов, внесших вклад в развитие отечественного здравоохранения.

"Поддержка президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в присвоении Медицинскому университету Астана статуса национального и имени выдающегося ученого, академика Торегельды Шарманова стала историческим событием для всего коллектива университета, десятков тысяч выпускников и медицинского сообщества страны. Для нас это не только высокая государственная оценка, но прежде всего доверие, которое необходимо оправдать", – отметила ректор университета Анар Турмухамбетова.

По ее словам, получение национального статуса открывает для университета новый этап развития и одновременно повышает требования к качеству образования, научных исследований и клинической практики.

Сегодня Медицинский университет Астана является одним из ведущих медицинских вузов страны. Как отметил президент, университет активно развивает цифровое здравоохранение и биомедицину, внедряет современные образовательные технологии, расширяет международное сотрудничество и готовит специалистов для системы здравоохранения Казахстана.

Особое значение для коллектива имеет и решение присвоить университету имя академика Торегельды Шарманова. В вузе подчеркнули, что его научное наследие, вклад в развитие общественного здравоохранения, профилактической медицины и культуры здорового питания станет важным ориентиром для новых поколений студентов и молодых ученых.

По словам ректора, университет намерен и дальше развивать медицинскую науку, создавать условия для молодых исследователей, расширять международные партнерства и готовить специалистов мирового уровня.

"Национальный статус – это не право останавливаться, а большая ответственность. Он обязывает нас каждый день становиться лучше. Именно в этом мы видим свою главную миссию и ответственность перед Казахстаном", – подчеркнула Анар Турмухамбетова.

В университете подчеркнули, что решение главы государства открывает новую страницу в истории вуза и станет мощным стимулом для дальнейшего развития образования и науки. Коллектив выразил искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву за высокую оценку деятельности университета, внимание к развитию медицинского образования и поддержку инициатив, направленных на укрепление отечественной системы здравоохранения.