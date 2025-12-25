Полный чудес Новый год: в Жетісу на президентской елке детей порадовал искусственный интеллект

Сегодня в городе Талдыкоргане области Жетісу состоялась президентская елка "Ғажайыпқа толған Жаңа жыл!". 200 детей из разных уголков региона приняли участие в праздничном предновогоднем мероприятии.

Одним из необычных персонажей стал робот, управляемый с помощью искусственного интеллекта. С наступающим Новым 2026 годом детей поздравил аким области Бейбит Исабаев, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На праздничное мероприятие, состоявшееся во Дворца спорта "Жастар", были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники центров поддержки детей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с особенными потребностями, а также те, кто достиг успехов в учебе, спорте, творчестве.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Праздник начался с танцевального флешмоба и театрализованного выступления с участием аниматоров и детских художественных коллективов.

От имени президента страны детей поздравил аким области.

"Этот замечательный праздник организован от имени главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На президентскую елку приглашаются образцовые, дисциплинированные, одаренные дети из каждого района, города нашего региона. Сегодня мы гордимся тем, что вы в числе этих лучших. Добивайтесь новых успехов в учебе, искусстве, спорте! Пусть этот праздник подарит вам много радости, яркие эмоции и самые добрые воспоминания. Каждый из вас уникален, талантлив и очень важен для нас", – сказал Б. Исабаев и вручил всем детям новогодние подарки.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Все участники президентской елки получили поздравительные открытки от президента, планшеты и новогодние кульки. Аким области принял участие в праздничном хороводе, а Дед Мороз и Снегурочка зажгли для ребят новогоднюю елку. Особенную атмосферу празднику придали выступления цирковых артистов, аниматоров, героев казахских народных сказок и мультипликационных фильмов. Было организовано световое шоу и различные забавные конкурсы. Дети рассказывали стихи, пели и танцевали. В завершение праздничного мероприятия для детей приготовили различные угощения и сладости.

Ребята, пришедшие на предновогодний праздник, поделились своим настроением.

"У нас семья многодетная, живем дружно, во всем друг другу помогаем. Я учусь хорошо, стараюсь, являюсь призером районного исследовательского проекта "Зерде", игрового конкурса "Кенгуру", интеллектуальной олимпиады "Ақбота" республиканского научно-практического центра "Дарын". Сегодня на елке было очень весело и интересно, мне очень понравилось. Всех друзей поздравляю с Новым годом", – сказала ученица 5-го класса Жетыжалской средней школы Коксуского района Айзере Базарбеккызы.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

С праздником участников президентской елки поздравил воспитанник центра поддержки детей "Айналайын" Рустем Калибеков:

"Учусь я на отлично, увлекаюсь пением, актерским мастерством и спортом. Являюсь чемпионом области по тяжелой атлетике, активным членом клуба "Жас сарбаз". С нетерпением жду Нового года и очень рад, что меня пригласили на президентскую елку. В новом году буду и дальше стремиться вперед к своей мечте!" – сказал он.

Стоит отметить, что подобные праздничные мероприятия пройдут во всех районах и городах региона с охватом еще свыше 2 тысяч детей.