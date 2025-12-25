#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511
602.72
6.49
События

Полный чудес Новый год: в Жетісу на президентской елке детей порадовал искусственный интеллект

Президентская елка в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:07 Фото: пресс-служба акима области Жетісу
Сегодня в городе Талдыкоргане области Жетісу состоялась президентская елка "Ғажайыпқа толған Жаңа жыл!". 200 детей из разных уголков региона приняли участие в праздничном предновогоднем мероприятии.

Одним из необычных персонажей стал робот, управляемый с помощью искусственного интеллекта. С наступающим Новым 2026 годом детей поздравил аким области Бейбит Исабаев, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На праздничное мероприятие, состоявшееся во Дворца спорта "Жастар", были приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники центров поддержки детей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с особенными потребностями, а также те, кто достиг успехов в учебе, спорте, творчестве.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Праздник начался с танцевального флешмоба и театрализованного выступления с участием аниматоров и детских художественных коллективов.

От имени президента страны детей поздравил аким области.

"Этот замечательный праздник организован от имени главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. На президентскую елку приглашаются образцовые, дисциплинированные, одаренные дети из каждого района, города нашего региона. Сегодня мы гордимся тем, что вы в числе этих лучших. Добивайтесь новых успехов в учебе, искусстве, спорте! Пусть этот праздник подарит вам много радости, яркие эмоции и самые добрые воспоминания. Каждый из вас уникален, талантлив и очень важен для нас", – сказал Б. Исабаев и вручил всем детям новогодние подарки.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Все участники президентской елки получили поздравительные открытки от президента, планшеты и новогодние кульки. Аким области принял участие в праздничном хороводе, а Дед Мороз и Снегурочка зажгли для ребят новогоднюю елку. Особенную атмосферу празднику придали выступления цирковых артистов, аниматоров, героев казахских народных сказок и мультипликационных фильмов. Было организовано световое шоу и различные забавные конкурсы. Дети рассказывали стихи, пели и танцевали. В завершение праздничного мероприятия для детей приготовили различные угощения и сладости.

Ребята, пришедшие на предновогодний праздник, поделились своим настроением.

"У нас семья многодетная, живем дружно, во всем друг другу помогаем. Я учусь хорошо, стараюсь, являюсь призером районного исследовательского проекта "Зерде", игрового конкурса "Кенгуру", интеллектуальной олимпиады "Ақбота" республиканского научно-практического центра "Дарын". Сегодня на елке было очень весело и интересно, мне очень понравилось. Всех друзей поздравляю с Новым годом", – сказала ученица 5-го класса Жетыжалской средней школы Коксуского района Айзере Базарбеккызы.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

С праздником участников президентской елки поздравил воспитанник центра поддержки детей "Айналайын" Рустем Калибеков:

"Учусь я на отлично, увлекаюсь пением, актерским мастерством и спортом. Являюсь чемпионом области по тяжелой атлетике, активным членом клуба "Жас сарбаз". С нетерпением жду Нового года и очень рад, что меня пригласили на президентскую елку. В новом году буду и дальше стремиться вперед к своей мечте!" – сказал он.

Стоит отметить, что подобные праздничные мероприятия пройдут во всех районах и городах региона с охватом еще свыше 2 тысяч детей.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В области Жетісу 200 детей приняли участие в Президентской елке
17:15, 24 декабря 2024
В области Жетісу 200 детей приняли участие в Президентской елке
Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства на Президентской елке
09:05, 25 декабря 2024
Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства на Президентской елке
Президентская елка в Шымкенте: как рождаются чудеса и зажигаются детские улыбки
16:24, 24 декабря 2024
Президентская елка в Шымкенте: как рождаются чудеса и зажигаются детские улыбки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: