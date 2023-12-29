Надежды и перспективы: появление двух новых районов стало подарком для области Абай

Указом главы государства на карте области Абай с 1 января 2024 года появятся 2 новых района: Маканчинский и Жанасемейский. Это решение президента поддерживают жители новых районов, сообщает Zakon.kz.

Исторический указ о восстановлении Маканчинского района президент подписал в преддверии Нового года. Это событие стало поводом для радостного ожидания местного населения.

Восстановление Маканчинского района открывает новые перспективы для развития региональной инфраструктуры, социальной сферы и экономики.

"Поскольку Маканчинский район является пограничным, у него хорошие экономические перспективы. Уже на данном этапе есть все предпосылки для этого. Начато строительство железной дороги Аягоз – Бахты – Тачен. Планируется строительство сухого порта "Бахты". Активно развивается побережье озера Алаколь. Поэтому решение главы государства считаем правильным и благодарим его", – считает председатель совета ветеранов Урджарского района Муахметкали Битимбаев.

Своих новых соседей первыми поздравили жители Урджарского района, которые приехали в село Маканчи, чтобы, по казахской традиции, прочитать бата и лично поздравить жителей нового района.

Член Совета писателей Казахстана, поэт Айжарык Абылкасымов также присоединился к поздравлениям, специально к этому знаменательному событию написал стихи и зачитал их для прибывшей делегации и земляков, собравшихся отметить создание нового района.

Кроме того, согласно указу главы государства, в области Абай появится также и Жанасемейский район. Согласно указу, административный центр нового района расположится на территории Семея путем выделения из состава города Абралинского, Айнабулакского, Акбулакского, Алгабасского, Иртышского, Новобаженовского, Озерского, Приречного, Жиеналинского, Достыкского, Караоленского, Кокентауского сельских округов и поселков Шульбинска, Чагана.

"Указ президента о создании Жанасемейского района очень нас порадовал. Это решение, безусловно, окажет положительное влияние на экономику районов, инфраструктуру и бюджет. Мы поддерживаем это решение, от имени нашего района, выражаем признательность и благодарность", – сказал местный житель Мажит Киналбаев.





К поздравлениям присоединились также члены футзальной команды "Семей".