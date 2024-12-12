В отношении отца Шерзата Полата завели уголовное дело

В отношении отца Шерзата Полата Каржаубая Нурымова завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве напомнили, что 10 декабря Нурымова задержали по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств.

"Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста", – сообщили в полиции.

Там отметили, что также по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело.

"Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района, был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния. В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия", – пояснили в ДП региона.

В ведомстве отмечают, что полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. В МВД 11 декабря сообщили, что расследование дела завершат до конца года.

