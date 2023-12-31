"Отанға деген сүйіспеншілік": в СГО опубликовали самое патриотичное видео

Фото: Служба государственной охраны

Необычный строевой клип опубликовала Служба государственной охраны РК. В соцсетях ролик уже получил звание одного из самых патриотичных, сообщает Zakon.kz.

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