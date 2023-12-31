"Отанға деген сүйіспеншілік": в СГО опубликовали самое патриотичное видео
Фото: Служба государственной охраны
Необычный строевой клип опубликовала Служба государственной охраны РК. В соцсетях ролик уже получил звание одного из самых патриотичных, сообщает Zakon.kz.
По сюжету клипа, военнослужащий пишет письмо матери, в котором рассказывает о своих буднях.
Фото: Служба государственной охраны
"Отанға деген сүйіспеншілік… сөзден іске (перевод – любовь к Родине... от слов к делу)", — говорится в описании к ролику.
На кадрах продемонстрированы жизнь, быт и работа Службы государственной охраны РК.
Фото: Служба государственной охраны
В комментариях к ролику казахстанцы восхищаются военнослужащими СГО.
- "Шикарная работа, до мурашек".
- "Этот отряд просто сила. Лучшие из лучших".
- "Вот это уровень".
- "Дом настоящий патриотов".
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