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"Отанға деген сүйіспеншілік": в СГО опубликовали самое патриотичное видео

человек Фото: Служба государственной охраны
Необычный строевой клип опубликовала Служба государственной охраны РК. В соцсетях ролик уже получил звание одного из самых патриотичных, сообщает Zakon.kz.

По сюжету клипа, военнослужащий пишет письмо матери, в котором рассказывает о своих буднях.

люди

Фото: Служба государственной охраны

"Отанға деген сүйіспеншілік… сөзден іске (перевод – любовь к Родине... от слов к делу)", — говорится в описании к ролику.

На кадрах продемонстрированы жизнь, быт и работа Службы государственной охраны РК.

военные

Фото: Служба государственной охраны

В комментариях к ролику казахстанцы восхищаются военнослужащими СГО.

  • "Шикарная работа, до мурашек".
  • "Этот отряд просто сила. Лучшие из лучших".
  • "Вот это уровень".
  • "Дом настоящий патриотов".

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