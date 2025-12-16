Патриотичное видео сестренки Димаша Кудайбергена вызвало бурную реакцию в Сети
Фото: Instagram/raushan_kudaibergen
Младшая сестра Димаша Кудайбергена в День Независимости Казахстана опубликовала патриотичное видео, сообщает Zakon.kz.
На кадрах Раушан стоит, держит руку на сердце и поет гимн Казахстана. Она находится в концертном зале, на экранах которого ее знаменитый брат исполняет гимн.
"Пусть Независимость будет прочной! Пусть Казахстан звучит на весь мир!" – написала сестра Димаша под постом.
Публикация вызвала бурную реакцию среди ее подписчиков. Фанаты со всего мира на разных языках поздравили ее и Казахстан с важным праздником.
- Живи свободно, с миром, братством и дружбой. Да здравствует Казахстан, пусть наши казахские братья и сестры, чье небо пусть будет мирным, благополучным и безопасным!
- С Днем Независимости, Казахстан! Желаю вашей стране мира, процветания и движения только вперед! Вперед, Казахстан! А каждому сердцу – свобода, надежда и вера в будущее.
А ранее фото мамы Димаша Кудайбергена из Риги восхитили Сеть.
