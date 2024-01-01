Президент высказался о грядущих в 2024 году Всемирных играх кочевников

Касым-Жомарт Токаев во время новогоднего выступления высказался о грядущих в 2024 году Всемирных играх кочевников, сообщает Zakon.kz. Текст обращения опубликовала Акорда.

Новый год – это всегда новые задачи и вызовы. Уверен, в следующем году мы станем свидетелями нового подъема нашей нации. Но нам предстоит много трудиться, чтобы построить конкурентоспособную, процветающую страну.

В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка. Государство будет создавать новые точки роста в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других секторах экономики. Мы всегда будем помогать социально уязвимым и нуждающимся гражданам. Получат поддержку учителя, врачи, спасатели, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители других профессий.

Государством принимаются серьезные меры, открывающие широкие возможности подрастающему поколению. Совсем скоро часть средств Национального фонда начнет поступать на счета детей. Важно, чтобы наша молодежь уверенно смотрела в будущее.

В наступающем году состоится ряд мероприятий, посвященных нашей многовековой истории. Чтить память выдающихся сынов народа, прославлять их великие деяния – долг потомков.

В 2024 году в Казахстане пройдут Всемирные игры кочевников, наши лучшие спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх. Чтобы обеспечить поступательное развитие страны, каждый гражданин должен быть настоящим профессионалом своего дела.

Ранее сообщалось, что Казахстан готовится к проведению V Всемирных игр кочевников.