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Токаев назвал истинными героями нашего времени педагогов, медиков и людей труда

обращение Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время новогоднего выступления назвал истинными героями нашего времени педагогов, медиков и людей труда, сообщает Zakon.kz. Ниже приведен текст выступления, опубликованный Акордой.

Созидательный потенциал нашей нации нашел свое воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела – педагоги, медицинские работники и все люди труда.

Пример солидарности и взаимной поддержки показали добрые дела волонтеров, меценатов, героические поступки спасателей и просто неравнодушных граждан.

Мы начали важную работу по формированию новой общественной этики, продвижению в обществе ценностей труда и культа знаний, развитию креативной экономики.

Наряду с профессиональным в стране активно развивается массовый спорт. Особенно важно, что все больше детей стало заниматься физической культурой. Поэтому в городах и селах нашей страны сейчас возводятся новые спортивные объекты.

Благодаря сбалансированному, конструктивному внешнеполитическому курсу Казахстан укрепил свои позиции на международной арене в полном соответствии с долгосрочными национальными интересами. Одним словом, уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9%. Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны.

Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело.

Ранее сообщалось о конкретных результатах, достигнутых за год реализации Президентской предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева, рассказали в правительстве.

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