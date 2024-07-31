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Законодательство РК

68 млн тенге заработали руководители финансовой пирамиды в Улытауской области

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 10:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по финансовому мониторингу закончило досудебное расследование в отношении жителей Улытауской области по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.

Двое граждан на протяжении более чем 9 месяцев рекламировали финансовую (инвестиционную) пирамиду MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана.

"Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге".  Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.

Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ "Baiqa, piramida!"

Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.

Ранее сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге.

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