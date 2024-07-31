68 млн тенге заработали руководители финансовой пирамиды в Улытауской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Агентство по финансовому мониторингу закончило досудебное расследование в отношении жителей Улытауской области по факту руководства финансовой пирамидой, сообщает Zakon.kz.
Двое граждан на протяжении более чем 9 месяцев рекламировали финансовую (инвестиционную) пирамиду MetaGo, а также руководили ее структурным подразделением на территории Жезказгана.
"Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге". Официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ "Baiqa, piramida!"
Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
Ранее сотрудников акимата Тараза обвинили в хищении более 100 млн тенге.
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