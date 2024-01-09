Главу "Алматы Тазалык" подозревают в получении взятки

Антикоррупционная служба по Алматы заявила о проведении досудебного расследования в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении за 9 января 2024 года, его подозревают в получении взятки в значительном размере 2,7 миллионов тенге от представителя подрядной организации.

"Сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство". Пресс-служба Антикора

Также отмечено, что с санкции суда подозреваемый взят под стражу.

"Следствие продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит". Пресс-служба Антикора

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

8 января в Антикоре заявляли о другом расследовании. Как оказалось, филиал по Жамбылской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска "Кордай".