Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
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С 1 января в стране вступила в силу обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе, сообщает Zakon.kz.
Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.
Наклейку необходимо разместить на въезде на закрытые парковки, чтобы можно было легко идентифицировать автомобиль с газовым баллоном. Новая мера введена для безопасности.
Стандарт указан в ПДД, утвержденных приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова.
Полицейские Туркестанской области уже проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу. В области более 67 тысяч автомобилей оснащены газовым оборудованием.
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