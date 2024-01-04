Полицейские обратились к водителям из-за нововведения

С 1 января в стране вступила в силу обязанность устанавливать специальные знаки на автомобили, работающие на газе, сообщает Zakon.kz.

Автомобили, оснащенные газовыми баллонами, должны маркироваться знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.



Наклейку необходимо разместить на въезде на закрытые парковки, чтобы можно было легко идентифицировать автомобиль с газовым баллоном. Новая мера введена для безопасности.

Стандарт указан в ПДД, утвержденных приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова.

Полицейские Туркестанской области уже проверили водителей автомобилей и провели разъяснительную работу. В области более 67 тысяч автомобилей оснащены газовым оборудованием.