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Какой штраф грозит водителям машин на газе без специального знака

Какой штраф грозит водителям машин на газе без специального знака Фото: Zakon.kz
В Казахстане на автомобили на газе с 1 января 2024 года нужно будет установить специальный знак, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции рассказали, какой предусмотрен штраф, если не будет специального знака. 

"Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге) согласно ст. 620 КОАП", – рассказали в ведомстве. 

Специальный знак на автомобилях с газобаллонным оборудованием представляет собой равносторонний треугольник желтого цвета с каймой черного цвета и с надписью восклицательного знака "GAS".

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На автомобили на газе нужно будет установить специальный знак

Причем этот знак должен быть установлен так, чтобы при въезде автомобиля в закрытые паркинги знак был легко видим и распознаваем.

На сегодняшний день в Казахстане более 380 000 автомобилей оснащены газобаллонным оборудованием.

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