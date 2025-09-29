Работа спецподразделений МВД по борьбе с семейно-бытовым насилием: утверждено положение

Министр внутренних дел утвердил Положение о работе специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием, сообщает Zakon.kz.

Подразделения создаются в Комитете административной полиции (КАП) МВД РК, департаментах полиции и городских, районных подразделениях полиции.

Целью деятельности подразделений является профилактика правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, и оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечения фактов бытового насилия.

Общее руководство по организации работы подразделений осуществляется начальниками ДП областей, столицы, городов республиканского значения, городских, районных подразделений полиции.

Задачи подразделений полиции:

координация деятельности органов внутренних дел в вопросах предупреждения и пресечения насилия в сфере семейно-бытовых отношений;

оказание населению правовой помощи в вопросах предупреждения и пресечения насилия в сфере семейно-бытовых отношений;

совершенствование форм и методов профилактики насилия в сфере семейно-бытовых отношений, а также устранение причин и условий, способствующих их совершению.

Деятельность подразделений организуется в соответствии с ежеквартальными планами, утвержденными курирующими заместителями начальника ДП областей, городов республиканского значения и столицы, городских, районных подразделений полиции.

В функции КАП МВД, ДП областей и городов входит:

организационно-методическое руководство деятельностью территориальных подразделений областей, столицы, городов республиканского значения, городских, районных органов, контроль за исполнением ими требований законодательных и нормативных правовых актов, оказывают практическую помощь;

обеспечение взаимодействия с местными исполнительными, государственными органами и неправительственными организациями (НПО), общественными объединениями, занимающимися защитой прав и интересов семьи;

организация проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению насилия в сфере семейно-бытовых отношений;

анализ состояния, структуры, динамики правонарушений и преступлений насилия в сфере семейно-бытовых отношений, подготовка информации в заинтересованные государственные органы;

обобщение и анализ статистических данных, полученных из правоохранительных и иных государственных органов, НПО и общественных объединений;

подготовка материалов для рассмотрения на аппаратных, оперативных совещаниях, заседаниях и коллегиях МВД, ДП областей, городов республиканского значения и столицы, направленных на улучшение форм и методов организации работы по предупреждению и пресечению насилия в сфере семейно-бытовых отношений;

совместно с заинтересованными подразделениями, ДП областей, городов республиканского значения и столицы проведение работы по улучшению подбора, расстановки, воспитания и повышения профессионального уровня подразделения;

проведение служебных расследований в отношении должностных лиц ОВД, нарушивших установленный порядок рассмотрения жалоб и заявлений, а также по фактам совершения (особо) тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Функции подразделений городских, районных отделов внутренних дел:

организация мероприятий по профилактике бытовой преступности, выявление причин и условий, способствующих их совершению, принятие мер по их устранению;

осуществление индивидуальной профилактики с лицами, состоящими на профилактических учетах в ОВД за совершение бытового насилия;

обеспечение безопасности потерпевших от бытового насилия;

оказание помощи населению в разъяснении норм законодательства в сфере семейно-бытовых отношений;

в случаях недостаточной укомплектованности штата участковых инспекторов полиции инспектора подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием осуществляют административные производства по правонарушениям в сфере быта;

совместно с участковыми инспекторами полиции осуществляют оценку рисков совершения бытового насилия, постановку на профилактический учет правонарушителей с последующей реализацией мероприятий по их контролю и индивидуальной профилактике;

оказание помощи физическим лицам, пострадавшим от противоправных посягательств в сфере семейно-бытовых отношений;

осуществление взаимодействия с заинтересованными ведомствами в вопросах профилактики семейно-бытового насилия и оказания помощи пострадавшим от него.

Информация о результатах деятельности подразделений городских, районных подразделений полиции ежеквартально оформляется служебной запиской и предоставляется в ДП областей, городов республиканского значения и столицы к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Сводные служебные записки ДП областей, городов республиканского значения и столицы направляются в КАП к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Служебные записки подписываются начальниками ДП областей, городов республиканского значения и столицы, а при их отсутствии лицами, их заменяющими, и содержат следующие сведения:

анализ состояния преступности в сфере быта, с изложением причин и условий, способствующих их совершению, принимаемых мер по предотвращению и пресечению указанных фактов, характеристики на лиц, их совершивших, а также потерпевших;

обобщенные по региону статистические данные об административных правонарушениях, совершаемых в сфере быта, результаты реагирования в отношении правонарушителей данной категории, а также анализ динамики перечисленных классификаторов;

результаты принятых мер реагирования по фактам проявления насилия в сфере семейно-бытовых отношений, выявленных посредством мониторинга средств массовой информации, социальных сетей, а также иных источников;

результаты мероприятий по обеспечению безопасности и поддержки жертв и свидетелей семейно-бытового насилия;

результаты оценки рисков совершения повторных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений;

итоги информационно-пропагандистской работы по формированию в обществе принципа "нулевой терпимости" к семейно-бытовому насилию;

реализованные мероприятия по оказанию помощи жертвам семейно-бытового насилия, в том числе при участии кризисных центров и центров поддержки семьи;

итоги работы по межведомственному взаимодействию заинтересованных органов, в том числе НПО и общественных объединений, по вопросам защиты конституционных прав и свобод жертв насилия;

результаты взаимодействия с иными подразделениями ОВД в вопросе пресечения семейно-бытового насилия.

Результаты деятельности подразделений ежеквартально рассматриваются на оперативных совещаниях при руководстве ДП областей, городов республиканского значения и столицы.

Приказ опубликован 26 сентября 2025 года и вступает в силу со дня подписания.